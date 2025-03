ആശ്വാസം; സുനിത വില്യംസും ബുച്ച് വിൽ മോറും ഭൂമിയിൽ സുരക്ഷിതരായി തിരിച്ചെത്തി

ഫ്ലോറിഡ | ആശങ്കയുടെ കാർമേഘങ്ങൾ കീറിമുറിച്ചു അവർ ഭൂമിയിൽ പറന്നിറങ്ങി. 9 മാസം നീണ്ട അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്ക് വിട. അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ കുടുങ്ങിയ ബഹിരാകാശ യാത്രികരായ സുനിത വില്യംസും ബുച്ച് വിൽമോറും സുരക്ഷിതരായി ഭൂമിയിൽ തിരിച്ചെത്തി. ഇന്ത്യൻ സമയം പുലർച്ചെ 3.27നാണ് ഇവരെയും വഹിച്ചുള്ള സ്പേസ് എക്സിന്റെ ഡ്രാഗൺ ബഹിരാകാശ പേടകം ഫ്ലോറിഡ തീരത്ത് കടലിൽ ഇറങ്ങിയത്.

കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂൺ അഞ്ചിന് എട്ടു ദിവസത്തെ ദൗത്യത്തിനായി ബോയിംഗ് സ്റ്റാർലൈനറിൽ യാത്ര തിരിച്ച ഇവർ, പ്രൊപ്പൽഷൻ തകരാർ മൂലം ബഹിരാകാശത്ത് കുടുങ്ങുകയായിരുന്നു. നാസയുടെ നിക്ക് ഹേഗ്, റോസ്കോസ്മോസ് യാത്രികൻ അലക്സാണ്ടർ ഗോർബുനോവ് എന്നിവരും ഇവരോടൊപ്പം തിരിച്ചെത്തി.

Splashdown confirmed! #Crew9 is now back on Earth in their @SpaceX Dragon spacecraft. pic.twitter.com/G5tVyqFbAu

— NASA (@NASA) March 18, 2025