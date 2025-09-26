Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് മഴ തുടരും; എട്ട് ജില്ലകളില് മുന്നറിയിപ്പ്, തിരുവനന്തപുരത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് അവധി
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പ്രഫഷനല് കോളജുകള് അടക്കമുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും ജില്ലാ കലക്ടര് ഇന്ന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു
തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ മഴക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിലെ ഇരട്ട ചക്രവാതച്ചുഴിയുടെ സ്വാധീനത്തില് ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ ശക്തമായ മഴ തുടരും. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂര് ജില്ലകളില് വെള്ളിയാഴ്ച യെല്ലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു
കനത്ത മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പ്രഫഷനല് കോളജുകള് അടക്കമുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും ജില്ലാ കലക്ടര് ഇന്ന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. മുന് നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരമുള്ള പൊതു പരീക്ഷകള്ക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല.
തെക്കന് ഒഡിഷ, വടക്കന് ആന്ധ്രപ്രദേശ് തീരത്തിന് മുകളിലായി സമുദ്രനിരപ്പില്നിന്ന് 5.8 കിലോമീറ്റര് ഉയരത്തില് ചക്രവാതച്ചുഴി നിലനില്ക്കുന്നതിനാലാണ് മഴ കനക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂറില് 64.5 മില്ലിമീറ്റര് മുതല് 115.5 മില്ലിമീറ്റര് വരെ മഴ ലഭിക്കുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്.
രണ്ടുദിവസം കൂടി മധ്യ തെക്കന് ജില്ലകളില് ഇത് തുടരും. ശനിയാഴ്ചയ്ക്കുശേഷം മഴ കുറയും. ശനിയാഴ്ച വടക്കന് ജില്ലകളില് ശക്തമായ മഴയുണ്ടാകും. തൃശൂര് മുതല് കാസര്കോട് വരെയുള്ള ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലര്ട്ട്. മധ്യകിഴക്കന്, വടക്കു കിഴക്കന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിന് മുകളില് നില്ക്കുന്ന ചക്രവാതച്ചുഴി വെള്ളിയാഴ്ച ശക്തിപ്രാപിച്ച് ന്യൂനമര്ദമാകും. തുടര്ന്ന് പടിഞ്ഞാറേക്ക് നീങ്ങി പടിഞ്ഞാറന് മധ്യ ബംഗാള് ഉള്ക്കടലില് തീവ്ര ന്യൂനമര്ദമായി ശക്തിപ്പെട്ട് 27ന് ആന്ധ്രാ തീരത്തെത്തും.