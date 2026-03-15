Kerala
കേരളത്തില് അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസം മഴയ്ക്ക് സാദ്ധ്യത
ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് നാളെയും മറ്റന്നാളും ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ മഴയ്ക്കും സാദ്ധ്യതയുണ്ട്.
തിരുവനന്തപുരം| സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത അഞ്ചുദിവസം മഴയ്ക്ക് സാദ്ധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് നാളെയും മറ്റന്നാളും ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ മഴയ്ക്കും സാദ്ധ്യതയുണ്ട്.കന്യാകുമാരി തീരത്ത് നാളെ രാത്രി 08.30 വരെ 1.2 മുതല് 1.3 മീറ്റര് വരെ കള്ളക്കടല് പ്രതിഭാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉയര്ന്ന തിരമാലകള് കാരണം കടലാക്രമണത്തിന് സാദ്ധ്യതയുണ്ടെന്ന് ദേശീയ സമുദ്രസ്ഥിതിപഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.
കള്ളക്കടല് പ്രതിഭാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം ആലപ്പുഴ എറണാകുളം തൃശൂര് , മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് കണ്ണൂര് കാസര്കോട് ജില്ലകളില് നാളെ രാത്രി 11.30 വരെ 0.4 മുതല് 1.0 മീറ്റര് വരെ ഉയര്ന്ന തിരമാലകള് കാരണം കടലാക്രമണത്തിന് സാദ്ധ്യതയുണ്ട്.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
National
