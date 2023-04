ബെംഗളൂരു | കര്‍ണാടക രാഷ്ട്രീയത്തിലെ കത്തുന്ന വിഷയമായ നന്ദിനി- അമുല്‍ വിഷയത്തില്‍ നന്ദിനിക്കൊപ്പം കക്ഷിചേര്‍ന്ന് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം കര്‍ണാടകയിലെ കോലാറിലെത്തി മടങ്ങുമ്പോഴാണ് രാഹുൽ നന്ദിനി ഔട്ടലറ്റില്‍ കയറിയത്.

അതോടൊപ്പം, ഇവിടെ നിന്ന് നന്ദിനി ഐസ്‌ക്രീം വാങ്ങിക്കഴിക്കുകയും ചിത്രം ട്വീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ‘കര്‍ണാടകയുടെ അഭിമാനം. നന്ദിനിയാണ് മികച്ചത്’ എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് ട്വീറ്റ്.

Karnataka’s Pride – NANDINI is the best! pic.twitter.com/Ndez8finup

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 16, 2023