Kerala
'കൊച്ചു വേലായുധന്റെ നിവേദനം നിരസിച്ചത് കൈപ്പിഴ; ഇത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് തീഗോളം കെടുത്താമെന്ന് കരുതേണ്ട'
ഞാന് ഒരു ലിസ്റ്റ് അങ്ങ് പ്രഖ്യാപിക്കും. ആര്ജവം കാണിക്കണം. അതിനുള്ള ചങ്കൂറ്റം കാണിക്കണം
കൊടുങ്ങല്ലൂര് | കലുങ്ക് സൗഹൃദ സംവാദം നിര്ത്താന് നോക്കേണ്ടെന്നും പതിനാല് ജില്ലകളിലും പോകുമെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി. പുള്ളിലെ കൊച്ചുവേലായുധന് വീട് കിട്ടിയതില് സന്തോഷമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിവേദനം നിരസിച്ചത് കൈപ്പിഴയാണെന്നും സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു. കൊടുങ്ങല്ലൂരില് സംഘടിപ്പിച്ച കലുങ്ക് സൗഹൃദ സംവാദത്തിലാണ് സുരേഷ് ഗോപി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.
14 ജില്ലകളിലേക്കും പോകുന്നുണ്ട്. ഇത് തടയാന് ആര്ക്കും പറ്റില്ല. ഒരു ജനപ്രതിനിധി എന്ന നിലയ്ക്ക് എന്റെ അവകാശമാണ്. ഞാന് അത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അവിടെയും ഇവിടെയും തെന്നിയും തെറിച്ചും കിടക്കുന്ന ചില കൈപ്പിഴകളെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ഈ തീഗോളം കെടുത്താമെന്ന് ഒരുത്തനും കരുതണ്ട. നടക്കില്ല. അതിനൊക്കെയുള്ള ചങ്കുറപ്പ് ഭരത്ചന്ദ്രനുണ്ടെങ്കില് അത് സുരേഷ്ഗോപിക്കുമുണ്ട്. സിനിമയില് നിന്നിറങ്ങാന് സൗകര്യമില്ല. വേലായുധന് ചേട്ടന് ഒരു വീട് കിട്ടിയതില് സന്തോഷമേയുള്ളു. നല്ല കാര്യം. ഇനിയും ഞാന് വേലായുധന് ചേട്ടന്മാരെ അങ്ങോട്ട് അയക്കും. ആ പാര്ട്ടി അങ്ങോട്ട് തയാറെടുത്ത് ഇരുന്നോളു. ഞാന് ഒരു ലിസ്റ്റ് അങ്ങ് പ്രഖ്യാപിക്കും. ആര്ജവം കാണിക്കണം. അതിനുള്ള ചങ്കൂറ്റം കാണിക്കണം- സുരേഷ്ഗോപി പറഞ്ഞു.
വീടിനായുള്ള കൊച്ചുവേലായുധന്റെ നിവേദനം കൈപ്പറ്റാന് സുരേഷ് ഗോപി വിസമ്മതിച്ചത് വലിയ വിവാദവും ചര്ച്ചയുമായിരുന്നു. തന്റെ അധികാരപരിധിയില് പെടുന്ന വിഷയമല്ലെന്നും പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരെ കാണാനുമായിരുന്നു ഉപദേശം.