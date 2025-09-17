Kerala
ചേകാടിയിലെ സ്കൂളിലെത്തി കുസൃതിയാല് കൗതുകക്കാഴ്ചയായ കുട്ടിയാന ചരിഞ്ഞു
സ്കൂളില് പഠനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ മുറ്റത്തും വരാന്തയിലും ക്ലാസ് മുറികളിലുമെത്തിയ ആനക്കുട്ടിയുടെ ദൃശ്യങ്ങള് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില് നിറഞ്ഞിരുന്നു
കല്പ്പറ്റ | വയനാട്ടിലെ വനഗ്രാമമായ ചേകാടിയിലെ സ്കൂളിലെത്തി ഏവരുടേയും ശ്രദ്ധയാകര്ഷിച്ച കുട്ടിയാന ചരിഞ്ഞു. സ്കൂള് പരിസരത്തും വരാന്തയിലുമെത്തി കുസൃതി കാണിച്ച കുട്ടിയാന കൗതുകക്കാഴ്ചയായിരുന്നു. പരുക്കിനെ തുടര്ന്നുള്ള അണുബാധയേറ്റാണ് കുട്ടിയാന ചരിഞ്ഞത്.സ്കൂളില് പഠനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ മുറ്റത്തും വരാന്തയിലും ക്ലാസ് മുറികളിലുമെത്തിയ ആനക്കുട്ടിയുടെ ദൃശ്യങ്ങള് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില് നിറഞ്ഞിരുന്നു
വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തിയാണ് കുട്ടിയാനയെ പിടികൂടി വെട്ടത്തൂര് വനമേഖലയിലേക്ക് മാറ്റിയത്. എന്നാല് കാട്ടാനകള് ആനക്കുട്ടിയെ ഒപ്പം കൂട്ടാന് തയ്യാറായില്ല. വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് ഉള്ക്കാട്ടിലാക്കിയ ആനക്കുട്ടി പിന്നീട് കബനിപ്പുഴ മുറിച്ചു കടന്ന് കര്ണാടകയുടെ ബൈരക്കുപ്പ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ വനപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് എത്തി. ഇവിടെ കടഗദ്ദ എന്ന പ്രദേശത്ത് നിന്ന് പരിക്കേറ്റ നിലയില് ആനക്കുട്ടിയെ പ്രദേശവാസികള് കര്ണാടക വനംവകുപ്പിന് കൈമാറിയിരുന്നു. തുടര്ന്ന് നാഗര്ഹോള ടൈഗര് റിസര്വിനകത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആനപരിപാലന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കുട്ടിയാനയെ കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു. അണുബാധയെ തുടര്ന്നുള്ള അവശതക്ക് പിന്നാലെയാണ് ചരിഞ്ഞത്.