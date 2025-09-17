Kerala
നിലമേല് സ്കൂള് ബസ് അപകടം: ബസിന്റെ ഫിറ്റ്നസ് റദ്ദാക്കി; ഡ്രൈവറുടെ ലൈസന്സ് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്യും
. ഡ്രൈവറെ ജോലിയില് നിന്നും മാറ്റി നിര്ത്താന് സ്കൂള് അധികൃതര്ക്ക് നിര്ദേശം
കൊല്ലം | നിലമേല് വേക്കലിലെ സ്കൂള് ബസ് അപകടത്തില്പ്പെട്ട സംഭവത്തില് കര്ശന നടപടിയുമായി മോട്ടോര് വാഹന വകുപ്പ്. സ്കൂള് ബസിന്റെ ഫിറ്റ്നസ് റദ്ദാക്കി. ഡ്രൈവറെ ജോലിയില് നിന്നും മാറ്റി നിര്ത്താന് സ്കൂള് അധികൃതര്ക്ക് നിര്ദേശം നല്കി. ഡ്രൈവറുടെ ലൈസന്സ് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്യുമെന്ന് കൊല്ലം എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ആര്ടിഒ വ്യക്തമാക്കി.
കിളിമാനൂര് പാപ്പാല വിദ്യാ ജ്യോതി സ്കൂളിന്റെ വാഹനമാണ് ഇന്നലെ അപകടത്തില്പ്പെട്ടത്. അപകടത്തില് 22 വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. അതേ സമയം ആരുടേയുംപരുക്ക് ഗുരുതരമല്ല. തട്ടത്തുമല – വട്ടപ്പാറ റോഡില് വെച്ചാണ് അപകടം .അപകടത്തില് സ്കൂളിന് ഗുരുതര വീഴ്ചയുണ്ടായെന്നാണ് മോട്ടോര് വാഹന വകുപ്പിന്റെ വിലയിരുത്തല്. ഇന്ന് നേരിട്ട് ഹാജരാകാന് സ്കൂള് അധികൃതര്ക്ക് നിര്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്.