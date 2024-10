കന്നി അങ്കത്തിന് ഇറങ്ങി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി; വയനാട്ടിൽ നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചു

കൽപറ്റ | ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകരുടെ ആവേശത്തിരക്കിടയിൽ വയനാട് ലോക്സഭാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചു. കൽപ്പറ്റ നഗരത്തെ അക്ഷരാർഥത്തിൽ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിച്ച റോഡ് ഷോക്ക് ശേഷമായിരുന്നു പത്രികാ സമർപ്പണം.

ബുധനാഴ്ച ഉച്ചക്ക് 1.45ഓടെയാണ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി കൽപറ്റ കലക്ടറേറ്റിൽ എത്തി വരണാധികാരിയായ കലക്ടർ മുമ്പാകെ നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചത്. മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സോണിയാ ഗാന്ധി, ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി, കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ, പ്രിയങ്കയുടെ ഭർത്താവ് റോബർട്ട് വാദ്ര, മകൻ റൈഹാൻ തുടങ്ങിയവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു പത്രികാ സമർപ്പണം. മൂന്ന് സെറ്റ് പത്രികകയാണ് പ്രിയങ്ക നൽകിയത്.

WATCH | Kerala: #Congress leader #PriyankaGandhi Vadra files her nomination for #Wayanad parliamentary by-election, in the presence of CPP Chairperson Sonia Gandhi, Congress President Mallikarjun Kharge, Leader of Opposition #RahulGandhi and Congress general secretary KC… pic.twitter.com/k4XEDuVuSg

— TIMES NOW (@TimesNow) October 23, 2024