Kerala
സ്വകാര്യ ബസ് ഡ്രൈവര് ലോഡ്ജില് മരിച്ച നിലയില്
ബാലുശ്ശേരി കോളനിമുക്ക് സ്വദേശി പ്രമോദ്(44) ആണ് മരിച്ചത്
കോഴിക്കോട് | സ്വകാര്യ ബസ് ഡ്രൈവര് ലോഡ്ജില് മരിച്ച നിലയില്. ബാലുശ്ശേരി കോളനിമുക്ക് സ്വദേശി പ്രമോദ്(44) ആണ് മരിച്ചത്. കോഴിക്കോട്-കൂരാച്ചുണ്ട് റൂട്ടില് സര്വീസ് നടത്തുന്ന സ്വകാര്യ ബസിലെ ഡ്രൈവറാണ് പ്രമോദ്. കല്ലാനോട് ടൗണിലെ ലോഡ്ജിലാണ് പ്രമോദിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടത്.
പ്രമോദിനെ റൂമിന് പുറത്തേക്ക് കാണാഞ്ഞതിനെ തുടര്ന്ന് മറ്റുള്ളവര് മുറി തുറന്ന് പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് മൃതദേഹം കണ്ടത്. ഭാര്യ: രാജി (പുവ്വത്തുംചോല സ്വദേശി).
(ആത്മഹത്യ ഒരു പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരമല്ല. പ്രതിസന്ധികള് അത്തരം തോന്നല് ഉണ്ടാക്കിയാല് കൗണ്സലിംഗ് പിന്തുണക്കായി ഈ നമ്പറുകളില് വിളിക്കാം 1056, 0471- 2552056)
