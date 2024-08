ദുരന്തഭൂമി നടന്നുകണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി; അവലോകന യോഗം ഉടൻ

കല്‍പ്പറ്റ | വയനാട്ടിലെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഉരുള്‍പൊട്ടല്‍ ദുരന്തം തുടച്ചു നീക്കിയ ചൂരല്‍ മലയിലെത്തി. വ്യോമ നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ ദുരന്തത്തിന്റെ വ്യാപ്തി മനസ്സിലാക്കിയ അദ്ദേഹം അതിന് ശേഷം കല്‍പ്പറ്റയില്‍ നിന്ന് റോഡ് മാര്‍ഗമാണ് ദുരന്ത ഭൂമിയിലേക്കു എത്തിയത്.

ദുരന്തത്തിൽ തകര്‍ന്ന ചൂരല്‍മല വെള്ളാര്‍മല ജി വി എച്ച എസ് എസ് സ്‌കൂളിനു മുന്നിലെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി വിവരങ്ങള്‍ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. ഇവിടെ മരിച്ച കുട്ടികളെ കുറിച്ചും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ തുടര്‍ പഠനത്തെ കുറിച്ചും പ്രധാനമന്ത്രി ആരാഞ്ഞു. 15 മിനുട്ടില്‍ അധികം അദ്ദേഹം ഇവിടെ ചെലവഴിച്ചു. ദുരന്ത ഭൂമി നടന്നു കണ്ട പ്രധാനമന്ത്രി ബെയ്‌ലി പാലത്തിനടുത്തെത്തി സൈനികരുമായും സംസാരിക്കും.

ഇന്ന് രാവിലെ കണ്ണൂരില്‍ വിമാനമിറങ്ങിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അവിടെ നിന്ന് വ്യേമമാർഗമാണ് കൽപ്പറ്റയിലേക്ക് തിരിച്ചത്. ഈ യാത്രക്കിടെ ഉരുള്‍പൊട്ടലുണ്ടായ വയനാട്ടിലെ മുണ്ടക്കൈ, ചൂരല്‍മല, പുഞ്ചിരിമട്ടം മേഖലയില്‍ അദ്ദേഹം ആകാശ നിരീക്ഷണം നടത്തി. ഇതിനുശേഷമാണ് കല്‍പറ്റയില്‍ നിന്ന് ചൂരല്‍മലയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടത്.

Kerala | PM Narendra Modi undertook an aerial survey in Wayanad before physically visiting the location of the disaster.

In the aerial survey, he saw the origin of the landslide, which is in the origin of Iruvazhinji Puzha (River). He also observed the worst affected areas of… pic.twitter.com/bGGSbIbbZ6

