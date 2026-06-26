Kerala
ഓപറേഷന് തൂഫാന്; കാല് കിലോ എം ഡി എം എയുമായി രണ്ടുപേര് പിടിയില്
ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മയക്കുമരുന്നു വേട്ടയാണിത്. ചങ്ങനാശ്ശേരി സ്വദേശികളാണ് അറസ്റ്റിലായത്.
പൊന്കുന്നം| പൊന്കുന്നത്ത് 250 ഗ്രാം എം ഡി എം എയുമായി രണ്ടുപേര് അറസ്റ്റില്. ചങ്ങനാശ്ശേരി സ്വദേശികളാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഇവരില് നിന്ന് 10 ലക്ഷം രൂപ വിലവരുന്ന മയക്കുമരുന്നാണ് ഓപറേഷന് തൂഫാനില് പിടികൂടിയത്. ഇത് ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മയക്കുമരുന്നു വേട്ടയാണ്.
ചങ്ങനാശ്ശേരി തൃക്കൊടിത്താനം ഹാഷിം മന്സിലില് ഹാഷിം ലബ്ബ (29), പെരുന്ന ഒളച്ചുക്കുഴിയിടത്തില് എന് ബി നിബിന് (38) എന്നിവരെയാണ് കാര് തടഞ്ഞ് കോട്ടയം ജില്ല പോലീസ് ചീഫിന്റെ ഡാന്സാഫ് സ്ക്വാഡ് പിടികൂടിയത്. ബെംഗളുരുവില് നിന്ന് കാറിലെത്തിയതാണിവര്. കാറിന്റെ ഡോറിനിടയില് ഒളിപ്പിച്ച മയക്കുമരുന്ന് പാക്കറ്റ് വര്ക് ഷോപ്പിലെത്തിച്ച് പരിശോധന നടത്തിയാണ് കണ്ടെടുത്തത്.
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Content Highlights:
The Kottayam DANSAF squad seized 250 grams of MDMA worth Rs 10 lakh in Ponkunnam. Two Changanassery natives travelling from Bengaluru were arrested during the major drug bust under Operation Thoofaan. The narcotics hidden inside the car doors were recovered with the help of local police.