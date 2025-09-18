Connect with us

Kerala

പോലീസ് മര്‍ദനം; കെ എസ് യു പ്രതിഷേധ മാര്‍ച്ചില്‍ സംഘര്‍ഷം

മുഖ്യമന്ത്രി ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഒഴിയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള മാര്‍ച്ചില്‍ പോലീസിനു നേരെ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ കല്ലെറിഞ്ഞു. ഒടുവില്‍ പോലീസ് പലതവണ ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു.

Published

Sep 18, 2025 3:27 pm |

Last Updated

Sep 18, 2025 3:27 pm

തിരുവനന്തപുരം | പോലീസ് കസ്റ്റഡി മര്‍ദനത്തില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചുള്ള കെ എസ് യു മാര്‍ച്ചില്‍ സംഘര്‍ഷം. നിയമസഭയിലേക്ക് നടത്തിയ മാര്‍ച്ചിലാണ് സംഘര്‍ഷമുണ്ടായത്.

മുഖ്യമന്ത്രി ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഒഴിയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള മാര്‍ച്ചില്‍ പോലീസിനു നേരെ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ കല്ലെറിഞ്ഞു. ഒടുവില്‍ പോലീസ് പലതവണ ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു. എന്നാല്‍, പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പിരിഞ്ഞു പോയില്ല. വനിതാ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പ്രതിഷേധക്കാര്‍ ബാരിക്കേഡ് മറികടക്കാനും ശ്രമിച്ചു.

കെ എസ് യു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അലോഷ്യസ് സേവ്യറുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പ്രതിഷേധ മാര്‍ച്ച്.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

ഓണ്‍ലൈനായി വോട്ട് ഒഴിവാക്കാനാവില്ല; രാഹുലിന്റെ ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതം: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍

Kerala

പോലീസ് മര്‍ദനം: മുഖ്യമന്ത്രി സഭയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുവെന്ന ആരോപണവുമായി ചെന്നിത്തല

Kerala

പത്തനംതിട്ട പോക്‌സോ കേസ്: പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെ നടപടിക്ക് വകുപ്പുതല ശിപാര്‍ശ

Kerala

ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം: ഏഴുകോടി ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് മന്ത്രി

Kerala

പോലീസ് മര്‍ദനം; കെ എസ് യു പ്രതിഷേധ മാര്‍ച്ചില്‍ സംഘര്‍ഷം

Ongoing News

ഫിഫ റാങ്കിംഗ്: അര്‍ജന്റീനക്ക് തിരിച്ചടി; സ്‌പെയിന്‍ ഒന്നാമത്

Kerala

കോട്ടയം മെഡി.കോളജ് ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തില്‍ നിന്ന് കോണ്‍ക്രീറ്റ് കഷ്ണം താഴെ വീണു; ഒരാള്‍ക്ക് പരുക്ക്