Kerala
ഈ ജനവിധി ഒരു അവസാനമല്ല, തുടര്ച്ചയായ രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്ത്തനത്തിനുള്ള പുതിയ തുടക്കം; പിണറായി വിജയന്
ജനവിധിയെ ആദരവോടെ സ്വീകരിക്കുന്നു.കേരളത്തിന്റെ ഭാവിക്കായി, ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി, ജനാധിപത്യത്തിനും മതനിരപേക്ഷതയ്ക്കും വേണ്ടി പോരാട്ടം തുടരും
തിരുവനന്തപുരം| നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തോല്വിയില് മൗനം വെടിഞ്ഞ് പിണറായി വിജയന്. ജനവിധിയെ ആദരവോടെ സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്ന് പിണറായി വിജയന് പറഞ്ഞു. ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തീര്ത്തും അപ്രതീക്ഷിതമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലമാണ് ഇപ്പോള് വന്നിട്ടുള്ളത്. എല്ഡിഎഫിന് ഈ ജനവിധി ഒരു അവസാനമല്ല. മറിച്ച് തുടര്ച്ചയായ രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്ത്തനത്തിനുള്ള പുതിയ തുടക്കമാണെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം മെച്ചപ്പെട്ട നിലയില് വീണ്ടെടുക്കാനും കൂടുതല് ശക്തമായി മുന്നോട്ട് പോകാനും ഞങ്ങള് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണെന്ന് പിണറായി വിജയന് വ്യക്തമാക്കി. ജനങ്ങളുടെ ജീവിതനിലവാരം ഉയര്ത്തുന്ന ഏത് നല്ല നടപടിയെയും ഞങ്ങള് പിന്തുണക്കും. കേരളത്തിന്റെ ഭാവിക്കായി, ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി, ജനാധിപത്യത്തിനും മതനിരപേക്ഷതയ്ക്കും വേണ്ടി പോരാട്ടം തുടരും. ഫെയ്സ്ബുക്ക് കുറിപ്പിലൂടെയാണ് പിണറായി വിജയന് ഇക്കാര്യങ്ങള് വ്യക്തമാക്കിയത്.
Chief Minister Pinarayi Vijayan has responded to the unexpected defeat of the Left Democratic Front in the Kerala Assembly elections. He stated that the front accepts the people’s verdict with respect and views it as a new beginning for their political journey rather than an end. Vijayan emphasized that the LDF remains committed to regaining public trust and will continue to fight for the welfare of the people and secular values.