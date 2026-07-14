Kerala
പയ്യന്നൂരില് ഒന്നര വയസുകാരന്റെ മരണം; സ്വമേധയാ കേസെടുത്ത് ബാലാവകാശകമ്മീഷൻ
സംഭവത്തില് കര്ശന നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും ബാലാവകാശ കമ്മീഷന് വ്യക്തമാക്കി.
കണ്ണൂര്| പയ്യന്നൂരില് ഒന്നര വയസുകാരന്റെ മരണത്തില് ബാലാവകാശ കമ്മീഷന് സ്വമേധയാ കേസെടുത്തു. സംഭവം ഗുരുതരമായ വിഷയമാണെന്നും ഇന്ന് വീട്ടുകാരുടെ മൊഴിയെടുക്കുമെന്നും ബാലാവകാശ കമ്മീഷന് അറിയിച്ചു. സംഭവത്തില് കര്ശന നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും ബാലാവകാശ കമ്മീഷന് വ്യക്തമാക്കി.
ആശുപത്രിയിലെ അനസ്തേഷ്യ ഡോക്ടര് ഒഴികെയുളള മറ്റ് ഡോക്ടര്മാരുടെ മൊഴി പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പീഡിയാട്രീഷന് ഡോക്ടര് ആശ, പ്ലാസ്റ്റിക് സര്ജന് ഡോക്ടര് ആരതി അന്തര്ജനം എന്നിവരുടെ മൊഴിയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ മൊഴിയും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
കുട്ടിക്ക് അനസ്തേഷ്യ നല്കിയ ഡോ അഞ്ജലി പൊതുവാളിനെ ചോദ്യംചെയ്തിട്ടില്ല. കേസില് അഞ്ജലി മാത്രമാണ് പ്രതി. പോലീസ് സംഭവത്തില് അന്വേഷണ റിപ്പോര്ട്ട് ഡി എം ഒയ്ക്ക് കൈമാറി. ചികിത്സാ പിഴവ് പരാതിയില് അനസ്തേഷ്യ ഡോക്ടര് അഞ്ജലി പൊതുവാളിനെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ വകുപ്പ് 125 പ്രകാരമാണ് പോലീസ് എഫ്ഐആര് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തത്.
Content Highlights:
The Child Rights Commission has registered a suo motu case into the death of a toddler in Payyannur. Police booked anesthesiologist Dr Anjali Poduval under BNS Section 125 for alleged medical negligence. A detailed report has been submitted to the DMO as investigation continues.