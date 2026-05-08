Kerala
അവയവദാനത്തിന് വ്യാജ രേഖകള് ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഘം അറസ്റ്റില്; രേഖകള് പോലീസ് കണ്ടെത്തി
പ്രധാന പ്രതി കാസര്കോട് സ്വദേശി നജീമിനെ സഹായിച്ച കുന്നത്തുനാട് സണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്സ് ഉടമ സണ്ണി വര്ഗീസ്, ഭാര്യ സിനി വര്ഗീസ് എന്നിവരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
കൊച്ചി| അവയവദാനത്തിനായി എംപിമാര്, എംഎല്എമാര് എന്നിവരുടെ പേരിലുള്ള വ്യാജ ശുപാര്ശ കത്ത് തയ്യാറാക്കിയായിരുന്ന സംഘം അറസ്റ്റില്. അവയവദാന റാക്കറ്റിന്റെ ഏജന്റ് ആയ പ്രധാന പ്രതി കാസര്കോട് സ്വദേശി നജീമിനെ സഹായിച്ച കുന്നത്തുനാട് സണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്സ് ഉടമ സണ്ണി വര്ഗീസ്, ഭാര്യ സിനി വര്ഗീസ് എന്നിവരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഇന്നലെയാണ് കുന്നത്തുനാട്, തടിയിട്ടപറമ്പ്, അമ്പലമേട് സ്റ്റേഷനുകളില് നിന്നുള്ള പോലീസ് സംഘം സ്ഥാപനങ്ങളില് പരിശോധന നടത്തിയത്.
എറണാകുളത്ത് അവയവദാനത്തിനായി വ്യാജ രേഖ ചമച്ചതിന് പിന്നില് വന് റാക്കറ്റുണ്ടെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമായിരുന്നു. നജീബാണ് റാക്കറ്റിനെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത്. നജീമിനായി പോലീസ് തിരച്ചില് ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നജീമും ഭാര്യയുമാണ് കേസിലെ പ്രധാന കണ്ണികള്. ഭാര്യ വക്കീല് ആണെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. ഈ പേര് ഉപയോഗിച്ചാണ് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്. ഇവര്ക്ക് വ്യാജ രേഖകള് നിര്മ്മിക്കാന് സഹായിച്ചിരുന്നത് സണ്ണി വര്ഗീസും ഭാര്യ സിനി വര്ഗീസുമായിരുന്നു. ഇവരുടെ കമ്പ്യൂട്ടറില് നിന്നും നിരവധി രേഖകള് പോലീസ് കണ്ടെത്തി.
സണ്ണി വര്ഗീസിന്റെ ഡിടിപി സെന്ററില് നിന്നും സ്റ്റുഡിയോയില് നിന്നുമായി സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളുടെ ബ്ലാങ്ക് ലെറ്റര് പാഡ്, വ്യാജ പോലീസ് ക്ലിയറന്സ് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് നിര്മ്മിക്കുന്നതിനുള്ള രേഖകള്, മെഡിക്കല് ലാബ് റിപ്പോര്ട്ട് കൃത്രിമമായി നിര്മ്മിക്കുന്നതിനായി ലാബുകളുടെ ലെറ്റര്പാടുകളും കണ്ടെത്തി. പ്രധാന പ്രതി നജീമുമായി ഇവര് നടത്തിയ വാട്സ്ആപ്പ് സന്ദേശങ്ങളും പോലീസിന് കണ്ടെത്താന് കഴിഞ്ഞുവെന്നാണ് വിവരം.
കുന്നത്തുനാട് പള്ളിക്കരയില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന സ്റ്റുഡിയോയിലെ ജീവനക്കാരന് സനോജിനെയും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് രേഖകള് കൃത്രിമമായി നിര്മ്മിക്കാന് ഇവരെ സഹായിച്ചത് സനോജ് ആണെന്നാണ് പോലീസിന്റെ കണ്ടെത്തല്. സ്റ്റുഡിയോയിലെ കമ്പ്യൂട്ടറില് നിന്ന് പോലീസ് വ്യാജ രേഖകള് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
The Kerala Police have uncovered a massive organ donation racket in Kochi that utilized forged recommendation letters from MPs and MLAs. Key suspects Sunny Varghese and his wife Sini were taken into custody for assisting the main agent, Najim, by manufacturing fake medical reports and police clearance certificates at their studio. Authorities seized incriminating digital evidence and blank hospital letterheads during raids in Kunnathunadu and surrounding areas.