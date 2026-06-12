Kerala
മേജര് രവിയുടെ അപകീര്ത്തി പരാമര്ശം; അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്
ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലക്കും സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിക്കും പരാതി നല്കി.
തിരുവനന്തപുരം | ബി ജെ പി നേതാവ് മേജര് രവി തനിക്കെതിരെ നടത്തിയ വസ്തുതാവിരുദ്ധമായ പരാമര്ശം അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്. ആവശ്യമുന്നയിച്ച് പിണറായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലക്കും സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിക്കും പരാതി നല്കി.
നടന് ഇന്നസെന്റിന് അന്ത്യോപചാരം അര്പ്പിക്കാന് അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന പിണറായി വിജയന് എത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു മേജര് രവിയുടെ വിവാദ പ്രസ്താവന. 56 കാറുകളുടെയും 560 പോലീസുകാരുടെയും 10 ഫയര് എന്ജിനുകളുടെയും അകമ്പടിയോടെയാണ് ഇന്നസെന്റിന് ആദരാഞ്ജലി അര്പ്പിക്കാന് പിണറായി എത്തിയതെന്നായിരുന്നു പരാമര്ശം. ഇത് വസ്തുതാവിരുദ്ധവും അപകീര്ത്തികരവുമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന പരാതിയില്, വിവാദ പ്രസ്താവനയുടെ ഭാഗമായുള്ള നവമാധ്യമ പ്രചാരണവും അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
സംഭവ ദിവസത്തെ യഥാര്ഥ ദൃശ്യങ്ങളും കൃത്രിമമായി നിര്മിച്ച് പ്രചരിപ്പിച്ച പോസ്റ്റുകളുടെ ലിങ്കുകളും പരാതിയോടൊപ്പം നല്കിയിട്ടുണ്ട്.