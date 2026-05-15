Kerala
കോഴിക്കോട് ജില്ലയില് ഒരാള്ക്ക് കൂടി അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചു
കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോട്ടൂര് സ്വദേശിയായ ഒന്പതുകാരന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു
കോഴിക്കോട് | കോഴിക്കോട് ജില്ലയില് ഒരാള്ക്ക് കൂടി അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഫറോക്ക് സ്വദേശിയും ആലപ്പുഴയില് ജോലി ചെയ്യുന്ന 19കാരനാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.യുവാവ് നിലവില് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല് കോളജ് ആശുപത്രിയില് ചികിത്സയിലാണ്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോട്ടൂര് സ്വദേശിയായ ഒന്പതുകാരന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.നിലവില് ഇരുവരും മെഡിക്കല് കോളജില് ചികിത്സയിലാണ്. ഇരുവരുടേയും ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്നും ഡോകോടര്മാര് വ്യക്തമാക്കി.
