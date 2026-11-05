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ഖത്തറിന് സമീപം വാണിജ്യ എണ്ണ ടാങ്കറിന് നേരെ വീണ്ടും ആക്രമണം
പ്രൊജക്റ്റൈലുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ആക്രമണം നടന്നതെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് സമുദ്ര സുരക്ഷാ ഏജൻസി സ്ഥിരീകരിച്ചു.
ദോഹ|ഖത്തറിലെ മദീനത്ത് അൽ ഷമാലിന് ഏകദേശം 50 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ വടക്ക് മാറി സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന ഒരു എണ്ണ ടാങ്കറിന് നേരെ രണ്ട് പ്രൊജക്റ്റൈലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമണം നടന്നതായി ബ്രിട്ടീഷ് സമുദ്ര സുരക്ഷാ ഏജൻസി സ്ഥിരീകരിച്ചു. ബുധനാഴ്ച്ച രാത്രിയോടെയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ഊർജ്ജ വിതരണ പാതയിൽ ആശങ്കയുയർത്തുന്ന ഈ സംഭവം ഉണ്ടായത്.
കപ്പലിലെ ജീവനക്കാരുടെ സുരക്ഷ, കപ്പലിന് സംഭവിച്ച നാശനഷ്ടങ്ങൾ, പരിസ്ഥിതി ആഘാതം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങൾ നിലവിൽ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
മേഖലയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന മറ്റ് കപ്പലുകൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും സംശയാസ്പദമായ നീക്കങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ മാസത്തിലും സമാനമായ രീതിയിൽ അൽ ഷമാലിന് വടക്ക് 51 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ മാറി മറ്റൊരു ടാങ്കറിന് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടാവുകയും കപ്പൽ ജീവനക്കാർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും മറ്റൊരു സംഭവം കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
Content Highlights: An oil tanker was attacked using two projectiles near Madinat al Shamal off the coast of Qatar. The British Maritime Security Agency confirmed the incident along the international energy route. Authorities have issued a high alert for all vessels passing through the Persian Gulf region.