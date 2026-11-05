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ആഗോള വിപണിയിൽ എണ്ണവില ഇടിഞ്ഞു; ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് വില രണ്ടു മാസത്തെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിരക്കിൽ
ആഗോള വിപണിയിൽ അസംസ്കൃത എണ്ണവില തുടർച്ചയായി കുറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാകുന്നു.
അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ ചെലവ് കുറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾക്ക് നേട്ടമാകും. പ്രധാനമായും പെയിന്റ്, ടയർ, ലൂബ്രിക്കന്റ്സ്, വ്യോമയാനം (Aviation), ലോജിസ്റ്റിക്സ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ കമ്പനികളുടെ ഉൽപ്പാദനച്ചെലവ് കുറയുന്നതിനാൽ ഈ ഓഹരികളുടെ മൂല്യം വിപണിയിൽ ഉയരും. ആഗോളതലത്തിൽ യുദ്ധസാധ്യതകൾ ഒഴിഞ്ഞുനിൽക്കുകയും എണ്ണവില ബാരലിന് 90-95 ഡോളറിൽ തുടരുകയും ചെയ്താൽ, നവംബർ പകുതിയോടെയോ ഡിസംബർ ആദ്യ വാരത്തോടെയോ ഇന്ത്യയിൽ പെട്രോൾ-ഡീസൽ വിലയിൽ നേരിയ കുറവ് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇത് രാജ്യത്തെ പണപ്പെരുപ്പം കുറയ്ക്കാനും സാധാരണക്കാരന്റെ യാത്രാച്ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കാനും സഹായിക്കും.അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ബാരലിന് 8-9% വരെ വിലയിടിവ് ഉണ്ടായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, വരും ദിവസങ്ങളിൽ പെട്രോളിനും ഡീസലിനും ലിറ്ററിന് 2 മുതൽ 4 രൂപ വരെ കുറയ്ക്കാൻ എണ്ണക്കമ്പനികൾക്ക് സാധിക്കും.
Content Highlights: Global crude oil prices dropped for the fourth consecutive day with Brent crude falling to $93.82 per barrel. The decline in international oil prices brings significant relief to the Indian economy by easing the trade deficit and supporting the Rupee. Lower oil prices may lead to a reduction in domestic petrol and diesel prices by 2 to 4 rupees per liter.