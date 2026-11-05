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International

ആഗോള വിപണിയിൽ എണ്ണവില  ഇടിഞ്ഞു; ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് വില രണ്ടു മാസത്തെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിരക്കിൽ

ആഗോള വിപണിയിൽ അസംസ്‌കൃത എണ്ണവില തുടർച്ചയായി കുറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാകുന്നു.

Published

Nov 05, 2026 4:42 pm |

Last Updated

Nov 05, 2026 4:42 pm
മനാമ /ദമാം/ദോഹ|ആഗോള  വിപണിയിൽ എണ്ണവിലയിൽ വൻ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തുടർച്ചയായ നാലാം ദിവസവും ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില വീണ്ടും ഇടിഞ്ഞു. ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് 80 സെന്റ് (0.85%) കുറഞ്ഞ് ബാരലിന് 93.82 ഡോളർ ആയി. യുഎസ് വെസ്റ്റ് ടെക്സാസ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് (WTI) ക്രൂഡ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് 1.2 ഡോളർ (1.36%) ഇടിഞ്ഞ് ബാരലിന് 86.92 ഡോളർ എന്ന നിരക്കിലുമെത്തി. കഴിഞ്ഞ ട്രേഡിങ് സെഷനിൽ ഇരു സൂചികകളും 8 ശതമാനത്തിലധികം ഇടിഞ്ഞ് ഓഗസ്റ്റ് 31-ന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിരക്കിലാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തത്.
ഓഗസ്റ്റ് 31ന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിരക്കുകളിലാണ് നിലവിൽ ഇരു സൂചികകളും വ്യാപാരം തുടരുന്നത്. അമേരിക്കൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഡെമോക്രാറ്റുകൾ നേടിയ മുന്നേറ്റം ഇറാന് മേലുള്ള യുദ്ധസാധ്യതകളെയും സൈനിക നീക്കങ്ങളെയും പരിമിതപ്പെടുത്തിയേക്കുമെന്ന നിക്ഷേപകരുടെ വിലയിരുത്തലാണ് വില താഴേക്ക് വരാൻ പ്രധാന കാരണമായത്. ഗൾഫ് മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ വിതരണം സാധാരണ നിലയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയതായി പ്രമുഖ സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനമായ ജെ പി മോർഗൻ വ്യക്തമാക്കി.
ആഗോള വിപണിയിൽ അസംസ്‌കൃത എണ്ണവില തുടർച്ചയായി കുറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാകുന്നു. മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് സംഘർഷങ്ങൾ കാരണം കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ 95 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലേക്ക് വരെ തകർന്നേക്കാമായിരുന്ന ഇന്ത്യൻ കറൻസിക്കും, ഇടിവ് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ആഭ്യന്തര ഓഹരി വിപണിക്കും ഈ വിലക്കുറവ് ഒരു വലിയ ‘ബൂസ്റ്റർ’ ആയി മാറും,

 എണ്ണവില കുറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യ വിദേശത്തേക്ക് നൽകേണ്ടി വരുന്ന ഡോളറിന്റെ അളവ് വൻതോതിൽ കുറയും. ഇത് രാജ്യത്തിന്റെ വ്യാപാര കമ്മി (Trade Deficit) ചുരുക്കാൻ സഹായിക്കും. വിപണിയിൽ ഡോളറിനായുള്ള ആവശ്യം കുറയുന്നതോടെ ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ മൂല്യം വർദ്ധിക്കുകയോ കൂടുതൽ തകർച്ചയിലേക്ക് പോകാതെ സ്ഥിരത കൈവരിക്കുകയോ ചെയ്യും. രൂപ സ്ഥിരത കൈവരിക്കുന്നതോടെ വിദേശ നിക്ഷേപകർ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക് കൂടുതൽ പണം ഒഴുക്കാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടും.

അസംസ്‌കൃത വസ്തുക്കളുടെ ചെലവ് കുറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾക്ക് നേട്ടമാകും. പ്രധാനമായും പെയിന്റ്, ടയർ, ലൂബ്രിക്കന്റ്സ്, വ്യോമയാനം (Aviation), ലോജിസ്റ്റിക്സ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ കമ്പനികളുടെ ഉൽപ്പാദനച്ചെലവ് കുറയുന്നതിനാൽ ഈ ഓഹരികളുടെ മൂല്യം വിപണിയിൽ ഉയരും. ആഗോളതലത്തിൽ യുദ്ധസാധ്യതകൾ ഒഴിഞ്ഞുനിൽക്കുകയും എണ്ണവില ബാരലിന് 90-95 ഡോളറിൽ തുടരുകയും ചെയ്താൽ, നവംബർ പകുതിയോടെയോ ഡിസംബർ ആദ്യ വാരത്തോടെയോ ഇന്ത്യയിൽ പെട്രോൾ-ഡീസൽ വിലയിൽ നേരിയ കുറവ് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇത് രാജ്യത്തെ പണപ്പെരുപ്പം കുറയ്ക്കാനും സാധാരണക്കാരന്റെ യാത്രാച്ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കാനും സഹായിക്കും.അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ബാരലിന് 8-9% വരെ വിലയിടിവ് ഉണ്ടായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, വരും ദിവസങ്ങളിൽ  പെട്രോളിനും ഡീസലിനും ലിറ്ററിന് 2 മുതൽ 4 രൂപ വരെ കുറയ്ക്കാൻ എണ്ണക്കമ്പനികൾക്ക് സാധിക്കും.

Content Highlights: Global crude oil prices dropped for the fourth consecutive day with Brent crude falling to $93.82 per barrel. The decline in international oil prices brings significant relief to the Indian economy by easing the trade deficit and supporting the Rupee. Lower oil prices may lead to a reduction in domestic petrol and diesel prices by 2 to 4 rupees per liter.

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സിറാജ് പ്രതിനിധി, ദമാം

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