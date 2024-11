ന്യൂഡല്‍ഹി | ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ബിജെപി കേരള നേതൃത്വത്തിലെ ആരോടും രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് പ്രകാശ് ജാവദേക്കര്‍. പാലക്കാട് തോല്‍വിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സംസ്ഥാന പ്രസിഡണ്ട് കെ സുരേന്ദ്രന്‍ രാജി സന്നദ്ധത അറിയിച്ചുവെന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ക്കിടെയാണ് ദേശീയ നേതൃത്വം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.ആരും രാജിവെക്കുന്നില്ല, ആരോടും പാര്‍ട്ടി രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല.ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നുവെന്നും പ്രകാശ് ജാവദേക്കര്‍ എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു

BJP has given good fight in recently concluded by elections in Kerala and got a massive mandate in Maharashtra.

We will win Palakkad and many more assembly seats in 2026.

We are here to make a difference in Kerala politics.

People are looking up to BJP.

More than 15,00,000…

