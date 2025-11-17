National
ബിഹാറില് നിതീഷ് കുമാര് വ്യാഴാഴ്ച മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും; മോദിയടക്കം പ്രമുഖര് ചടങ്ങിനെത്തും
നിതീഷിന് പുറമെ ജെഡിയുവില് നിന്ന് പതിനാല് പേരും 16 ബിജെപി മന്ത്രിമാരും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേല്ക്കും
പട്ന \ ബിഹാര് മുഖ്യമന്ത്രിയായി നിതീഷ് കുമാര് വ്യാഴാഴ്ച സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും. പട്ന ഗാന്ധി മൈതാനത്തു സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ചടങ്ങില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അടക്കമുള്ള പ്രമുഖര് പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് അറിയുന്നത്. നിതീഷിന് പുറമെ ജെഡിയുവില് നിന്ന് പതിനാല് പേരും 16 ബിജെപി മന്ത്രിമാരും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേല്ക്കും
ചിരാഗ് പാസ്വാന്റെ പാര്ട്ടിക്ക് മൂന്ന് മന്ത്രിസ്ഥാനവും. മറ്റ് സഖ്യകക്ഷികള്ക്ക് ഓരോ മന്ത്രി സ്ഥാനവും നല്കാന് ധാരണയായിട്ടുണ്ട്. ഇത് പത്താംതവണയാണ് നിതീഷ് കുമാര് ബിഹാറിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നത്. ബിഹാര് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് എന്ഡിഎ 243 സീറ്റില് 202 സീറ്റും സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇന്ത്യാസഖ്യം 35 സീറ്റില് ഒതുങ്ങി. എന്ഡിഎയില് 89 സീറ്റുമായി ബിജെപി ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയായപ്പോള് 85 സീറ്റുമായി ജെഡിയു ഒപ്പത്തിനൊപ്പം നിന്നു.
കഴിഞ്ഞതവണ 19 സീറ്റ് നേടിയ കോണ്ഗ്രസിന് ലഭിച്ചത് ആറ് സീറ്റ് മാത്രം. സിപിഎം ഒരു സീറ്റ് നേടി. സിപിഐ പൂജ്യം. പ്രശാന്ത് കിഷോറിന്റെ ജന് സുരാജ് പാര്ട്ടിക്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാന് പോലുമായില്ല.