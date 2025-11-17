Connect with us

Kerala

പാലോട് പടക്ക നിര്‍മ്മാണശാലയിലെ തീപിടിത്തം; ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റ തൊഴിലാളി മരിച്ചു

താളിക്കുന്ന സ്വദേശി ഷീബ (45) ആണ് മരിച്ചത്. ഷീബ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലായിരുന്നു.

Published

Nov 17, 2025 10:08 am |

Last Updated

Nov 17, 2025 10:08 am

തിരുവനന്തപുരം|തിരുവനന്തപുരം പാലോട് പടക്ക നിര്‍മ്മാണശാലയിലെ തീപിടിത്തത്തില്‍ ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന തൊഴിലാളി മരിച്ചു. താളിക്കുന്ന സ്വദേശി ഷീബ (45) ആണ് മരിച്ചത്. ഷീബ പൊള്ളലേറ്റ് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. അപകടത്തില്‍ നിര്‍മ്മാണശാലയിലെ തൊഴിലാളികളായ ഷീബ, ജയ, ശ്രീമതി, മഞ്ജു എന്നിവര്‍ക്കാണ് പരുക്കേറ്റത്. ഇതില്‍ ഷീബയെ ഗുരുതരാവസ്ഥയില്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളജിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് പാലോട് പേരയം താളിക്കുന്നിലുള്ള ആന്‍ ഫയര്‍ വര്‍ക്‌സിന്റെ പടക്ക നിര്‍മ്മാണ യൂണിറ്റിന് തീപിടിച്ചത്. ഓലപടക്കത്തിന് തിരി കെട്ടി കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് അപകടമുണ്ടായത്. വിതുര ഫയര്‍ഫോഴ്‌സ് സ്ഥലത്തെത്തിയാണ് തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയത്.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

എസ്‌ഐആര്‍ ഫോം വിതരണം; ചേവായൂര്‍ ബിഎല്‍ഒക്ക് കലക്ടറുടെ കാരണം കാണിക്കല്‍ നോട്ടീസ്

Kerala

കൊച്ചിയില്‍ റോഡരികില്‍ ഉറങ്ങിക്കിടന്നയാളുടെ പോക്കറ്റടിച്ച ശേഷം കൊലപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമം

International

കോംഗോയില്‍ ഖനിയിലെ പാലം തകര്‍ന്ന് 32 ഓളം പേര്‍ മരിച്ചു

Kerala

പാലോട് പടക്ക നിര്‍മ്മാണശാലയിലെ തീപിടിത്തം; ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റ തൊഴിലാളി മരിച്ചു

National

ബിഹാറില്‍ നിതീഷ് കുമാര്‍ വ്യാഴാഴ്ച മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും; മോദിയടക്കം പ്രമുഖര്‍ ചടങ്ങിനെത്തും

Uae

പറക്കും ടാക്‌സി പരീക്ഷണപ്പറക്കൽ വിജയം

Ongoing News

സഊദിയില്‍ ഇന്ത്യക്കാരായ ഉംറ തീര്‍ഥാടകര്‍ സഞ്ചരിച്ച ബസ് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ട് 40 ഓളം പേര്‍ മരിച്ചു