Kerala
തിരുവനന്തപുരം|തിരുവനന്തപുരം പാലോട് പടക്ക നിര്മ്മാണശാലയിലെ തീപിടിത്തത്തില് ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന തൊഴിലാളി മരിച്ചു. താളിക്കുന്ന സ്വദേശി ഷീബ (45) ആണ് മരിച്ചത്. ഷീബ പൊള്ളലേറ്റ് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല് കോളജ് ആശുപത്രിയില് ചികിത്സയിലായിരുന്നു. അപകടത്തില് നിര്മ്മാണശാലയിലെ തൊഴിലാളികളായ ഷീബ, ജയ, ശ്രീമതി, മഞ്ജു എന്നിവര്ക്കാണ് പരുക്കേറ്റത്. ഇതില് ഷീബയെ ഗുരുതരാവസ്ഥയില് മെഡിക്കല് കോളജിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് പാലോട് പേരയം താളിക്കുന്നിലുള്ള ആന് ഫയര് വര്ക്സിന്റെ പടക്ക നിര്മ്മാണ യൂണിറ്റിന് തീപിടിച്ചത്. ഓലപടക്കത്തിന് തിരി കെട്ടി കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് അപകടമുണ്ടായത്. വിതുര ഫയര്ഫോഴ്സ് സ്ഥലത്തെത്തിയാണ് തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയത്.