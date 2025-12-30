Kerala
പുതുവത്സരാഘോഷം: ഡി ജെ പാര്ട്ടികളില് ഗുണ്ടകള്ക്ക് വിലക്ക്
ഗുണ്ടാ ലിസ്റ്റില് ഉള്പ്പെട്ടവരെ ഡി ജെ പാര്ട്ടികളില് പങ്കെടുപ്പിക്കരുതെന്ന് തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണര്. അങ്ങനെയുള്ളവര് പങ്കെടുത്താല് പോലീസിനെ വിവരമറിയിക്കണം.
തിരുവനന്തപുരം | തലസ്ഥാനത്ത് പുതുവത്സരാഘോഷത്തിലെ ഡി ജെ പാര്ട്ടികളില് ഗുണ്ടകള്ക്ക് വിലക്ക്. ഗുണ്ടാ ലിസ്റ്റില് ഉള്പ്പെട്ടവരെ ഡി ജെ പാര്ട്ടികളില് പങ്കെടുപ്പിക്കരുതെന്ന് തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണര് നിര്ദേശം നല്കി. അങ്ങനെയുള്ളവര് പങ്കെടുത്താല് പോലീസിനെ വിവരമറിയിക്കണം.
ക്രിമിനല് പശ്ചാത്തലമുള്ളവരെ ഡി ജെ നടത്താന് വിളിച്ചുവരുത്തരുത്. ഡി ജെ പാര്ട്ടിക്ക് വരുന്നവര് ആയുധങ്ങള് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം.
ഹോട്ടലുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും ഇക്കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. പങ്കെടുത്താല് ഉത്തരവാദിത്വം സ്ഥാപന ഉടമകള്ക്കായിരിക്കും.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള: ഡി മണിയെയും ബാലമുരുകനെയും എസ് ഐ ടി ചോദ്യം ചെയ്തു; വിട്ടയച്ചു
Ongoing News
അഞ്ചാമങ്കത്തിലും വിജയം; ശ്രീലങ്കക്കെതിരായ വനിതാ ടി20 പരമ്പര തൂത്തുവാരി ഇന്ത്യ
Kerala
പുതുവത്സരാഘോഷം: ഡി ജെ പാര്ട്ടികളില് ഗുണ്ടകള്ക്ക് വിലക്ക്
Kerala
കെ എഫ് സി വായ്പാ തട്ടിപ്പ്: പി വി അന്വര് ഇ ഡി മുമ്പാകെ നാളെ ഹാജരാകില്ല
Kerala
ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള: കടകംപള്ളിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് വൈകിപ്പിക്കാന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഇടപെട്ടു; ആരോപണം ആവര്ത്തിച്ച് വി ഡി സതീശന്
Kerala
സി പി എം നേതാവും മുന് എം എല് എയുമായ കെ കെ നാരായണന് അന്തരിച്ചു
Kerala