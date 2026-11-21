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നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പര് ചോര്ച്ച: വിചാരണ നവംബര് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതല്
ഡല്ഹി റൗസ് അവന്യൂ പ്രത്യേക അതിവേഗ കോടതിയിലെ ജഡ്ജി അജയ് ഗുപ്തയാണ് പ്രതികള്ക്കെതിരെ കുറ്റം ചുമത്തിയത്
ന്യൂഡല്ഹി | നീറ്റ് യുജി 2026 ചോദ്യപേപ്പര് ചോര്ച്ച കേസില് കുറ്റം ചുമത്തപ്പെട്ട പതിനാല് പ്രതികളും കുറ്റം നിഷേധിച്ചതോടെ കേസിന്റെ വിചാരണ നവംബര് ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് ആരംഭിക്കും. ഡല്ഹി റൗസ് അവന്യൂ പ്രത്യേക അതിവേഗ കോടതിയിലെ ജഡ്ജി അജയ് ഗുപ്തയാണ് പ്രതികള്ക്കെതിരെ കുറ്റം ചുമത്തിയത്. വിചാരണ നേരിടാന് തയ്യാറാണെന്ന് ജുഡീഷ്യല് കസ്റ്റഡിയിലുള്ള പ്രതികള് കോടതിയെ അറിയിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന്, പ്രോസിക്യൂഷന് സാക്ഷികളുടെ മൊഴി നവംബര് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതല് രേഖപ്പെടുത്താന് കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.
പകര്പ്പവകാശ നിയമത്തിലെ സെക്ഷന് 63, ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത, അഴിമതി നിരോധന നിയമം, പൊതുപരീക്ഷകളിലെ ക്രമക്കേടുകള് തടയുന്നതിനുള്ള 2024ലെ നിയമം എന്നിവയിലെ വിവിധ വകുപ്പുകളാണ് പ്രതികള്ക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്. നാഷണല് ടെസ്റ്റിങ് ഏജന്സി (എന് ടി എ) വിവര്ത്തനത്തിനും പ്രൂഫ് റീഡിങ്ങിനുമായി കൈമാറിയ രഹസ്യ ചോദ്യപേപ്പറുകള് വലിയ തോതില് ചോര്ത്തിയെന്നാണ് പ്രതികള്ക്കെതിരായ പ്രധാന ആരോപണം. ഇത് പരീക്ഷ റദ്ദാക്കുന്നതിലേക്കും പൊതുഖജനാവിന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്നതിലേക്കും ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാര്ത്ഥികളെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നതിലേക്കും നയിച്ചതായി കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
2026 മെയ് മൂന്നിന് 22 ലക്ഷം പേര് പങ്കെടുത്ത പരീക്ഷ, ക്രമക്കേട് പുറത്തുവന്നതിനെ തുടര്ന്ന് മെയ് പന്ത്രണ്ടിന് എന് ടി എ റദ്ദാക്കുകയും ജൂണ് ഇരുപത്തിയൊന്നിന് വീണ്ടും നടത്തുകയുമായിരുന്നു. കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പരാതിയില് കേസ് ഏറ്റെടുത്ത സി ബി ഐ, മഹാരാഷ്ട്ര, രാജസ്ഥാന്, ഹരിയാന തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചു. എന് ടി എയുടെ മൂന്ന് വിഷയ വിദഗ്ധരും കോച്ചിങ് സെന്റര് ഇടനിലക്കാരും ഉള്പ്പെടെ പതിമൂന്ന് പേര്ക്കെതിരെ ജൂലൈ ഇരുപത്തിയെട്ടിനും, ശേഷറാവു ബജ്രംഗ് സൂര്യവംശി എന്ന പതിനാലും പ്രതിക്കെതിരെ ഒക്ടോബര് പതിനാലിനും സി ബി ഐ കുറ്റപത്രം സമര്പ്പിച്ചു.