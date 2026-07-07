Connect with us

Kerala

എന്‍ ശേഷാദ്രിനാഥന്‍ സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറായി ചുമതലയേറ്റു

പുതിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറുടെ നിയമനം വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങള്‍ക്കാണ് വഴിവെച്ചിരുന്നു.

Published

Jul 07, 2026 9:33 pm |

Last Updated

Jul 07, 2026 9:33 pm

തിരുവനന്തപുരം |  സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറായി എന്‍ ശേഷാദ്രിനാഥന്‍ ചുമതലയേറ്റു. ലക്ഷദ്വീപില്‍ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ ഡിസ്ട്രിക്ട് ആന്‍ഡ് സെഷന്‍സ് ജഡ്ജിയായി വിരമച്ചതിന് ശേഷം ഇരിങ്ങാലക്കുട കുടുംബകോടതി ജഡ്ജിയായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച് വരവെയാണ് സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറായി നിയമിതനായത്.

എറണാകുളം സ്വദേശിയായ എന്‍ ശേഷാദ്രിനാഥന്‍ കോഴിക്കോട് ലോ കോളജില്‍ നിന്നാണ് നിയമ ബിരുദം കരസ്ഥമാക്കിയത്. പത്ത് വര്‍ഷത്തോളം അഭിഭാഷകനായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ജുഡീഷ്യല്‍ സര്‍വീസില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നത്.

തുടര്‍ന്ന് എറണാകുളം ചീഫ് ജുഡീഷ്യല്‍ മജിസ്ട്രേറ്റ്, എറണാകുളം സിബിഐ കോടതി ജഡ്ജ്, ലക്ഷദ്വീപിലെ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ ജില്ലാ സെഷന്‍സ് ജഡ്ജി തുടങ്ങിയ ചമുതലകള്‍ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പുതിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറുടെ നിയമനം വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങള്‍ക്കാണ് വഴിവെച്ചിരുന്നു. എന്‍ ശേഷാദ്രിനാഥന് വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയ ചായ്വുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് കെപിസിസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി പി എം നിയാസ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ ശക്തമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തെ നിയമിക്കുന്നതിനെതിരെ തുടക്കം മുതല്‍ എതിര്‍പ്പുമായി പ്രതിപക്ഷവുമുണ്ടായിരുന്നു

Content Highlights: Former District Judge N Seshadrinathan has taken charge as the new State Election Commissioner of Kerala in Thiruvananthapuram. He previously served as the Principal District and Sessions Judge in Lakshadweep and Family Court Judge in Iringalakuda. He entered the judicial service after practicing as an advocate for ten years.

 

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

തിരുവനന്തപുരത്ത് രണ്ടാം മെഡിക്കല്‍ കോളജ്; കേന്ദ്രത്തിന്റെ അനുമതി തേടി കേരളം

Kerala

എന്‍ ശേഷാദ്രിനാഥന്‍ സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറായി ചുമതലയേറ്റു

Kerala

കള്ളാടി ദുരന്തം; അടിയന്തര ഇടപെടൽ വേണമെന്ന് കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്‍ലിയാർ

Kerala

എ കെ ആന്റണിക്കെതിരെ സൈബര്‍ ആക്രമണം; കേസെടുത്ത് പോലീസ്

National

പ്രതിശ്രുത വരനെ കൊക്കയിൽ തള്ളി കൊന്ന സിയ ഗോയൽ കാമുകനെ രഹസ്യമായി വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്നു; അമ്പരപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്

Kerala

മണ്ണിടിച്ചില്‍ ദുരന്തം ദാരുണം, ഞെട്ടലുളവാക്കുന്നത്: സി പി എം പ്രവര്‍ത്തകര്‍ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിറങ്ങും

Kerala

കള്ളാടി ദുരന്തത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് അതുവഴി കടന്നുപോയ അനുഭവം പങ്കുവെച്ച് മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ; മിനുട്ടുകൾക്ക് മുമ്പുള്ള ദൃശ്യങ്ങളും