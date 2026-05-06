Connect with us

Kerala

ഡി എം കെ ബന്ധം ഉപേക്ഷിക്കില്ലെന്ന ഉറച്ച നിലപാട് പ്രഖ്യാപിച്ച് മുസ്ലിം ലീഗ്

ഡി എം കെ മുന്നണിക്ക് അധികാരം നഷ്ടമായെങ്കിലും സഖ്യമാറ്റമില്ലെന്ന് ലീഗ് ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് ഖാദര്‍ മൊയ്തീന്‍ വ്യക്തമാക്കി

Published

May 06, 2026 11:47 am |

Last Updated

May 06, 2026 11:47 am

ചെന്നൈ | തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് പിന്നാലെ കോണ്‍ഗ്രസ് ഡി എം കെ വിട്ട് വിജയിയുടെ ടി വി കെയുടെ ക്യാമ്പിലെത്തിയെങ്കിലും ഡി എം കെ ബന്ധം ഉപേക്ഷിക്കില്ലെന്ന ഉറച്ച നിലപാട് പ്രഖ്യാപിച്ച് മുസ്ലിം ലീഗ്. ഡി എം കെ മുന്നണിക്ക് അധികാരം നഷ്ടമായെങ്കിലും സഖ്യമാറ്റമില്ലെന്ന് ലീഗ് ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് ഖാദര്‍ മൊയ്തീന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ഇന്നലെ സ്റ്റാലിനൊപ്പമായിരുന്നു, ഇന്ന് സ്റ്റാലിനൊപ്പമാണ്, നാളെയും സ്റ്റാലിനൊപ്പം തന്നെയായിരിക്കും- അദ്ദേഹം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി. തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ നിര്‍ണായക സ്വാധീനം ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടന്‍ വിജയിയുടെ ടി വി കെ 100-ലധികം സീറ്റുകള്‍ നേടി കരുത്ത് തെളിയിച്ചിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കാനായി കോണ്‍ഗ്രസ് ടി വി കെയെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചതോടെയാണ് ഡി എം കെ സഖ്യത്തില്‍ വിള്ളലുണ്ടായത്.

പുതിയ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തില്‍ ടിവികെ നേതൃത്വം മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാക്കളായ പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയെയും പാണക്കാട് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങളെയും ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാല്‍, തമിഴ്നാട് ഘടകത്തിന് സ്വതന്ത്രമായി തീരുമാനമെടുക്കാമെന്ന നിലപാടാണ് നേതൃത്വം സ്വീകരിച്ചതെന്ന് ഖാദര്‍ മൊയ്തീന്‍ വ്യക്തമാക്കി. മത്സരിച്ച രണ്ട് സീറ്റുകളിലും പാപനാശം, വാണിയമ്പാടി മികച്ച വിജയം നേടിയ ലീഗ്, നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങള്‍ക്കിടയിലും ഡിഎംകെ സഖ്യത്തില്‍ ഉറച്ചുനില്‍ക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.

 

 

Related Topics:

Latest

Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് ഞായറാഴ്ച വരെ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴക്ക് സാധ്യത; ആറ് ജില്ലകളില്‍ ഇന്ന് യെല്ലോ അലര്‍ട്ട്

Kerala

താനാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ തോല്‍വിക്ക് കാരണക്കാരന്‍ എന്ന് പറയുന്നവര്‍ ദുഷ്ടബുദ്ധിയുള്ളവര്‍; അത്തരം പ്രചരണങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ ലീഗ്: വെള്ളാപ്പള്ളി

National

യുവതിയുടെ മരണം; പ്രതി ദീപക് നിരവധി ക്രിമിനല്‍ കേസുകളില്‍ പ്രതി; അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചു

Kerala

ഡി എം കെ ബന്ധം ഉപേക്ഷിക്കില്ലെന്ന ഉറച്ച നിലപാട് പ്രഖ്യാപിച്ച് മുസ്ലിം ലീഗ്

Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടായ വിജയം യു ഡി എഫിന്റെ മിടുക്കല്ല: എന്‍ എസ് എസ്

Kerala

സ്‌കൂട്ടറില്‍ കാറിടിച്ച് മോട്ടോര്‍ വാഹനവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ മരിച്ചു

Kerala

മുഖ്യമന്ത്രി പദവി; കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ പഴയപോലെ ഗ്രൂപ്പ് പടച്ചട്ട അണിയുന്നു