Kerala

സ്‌കൂട്ടറില്‍ കാറിടിച്ച് മോട്ടോര്‍ വാഹനവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ മരിച്ചു

വഴുതക്കാട് ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട് കമ്മീഷണറേറ്റിലെ ജീവനക്കാരനായ കല്ലിയൂര്‍ പെരിങ്ങമ്മല സാഫല്യത്തില്‍ എസ് മധു(47) ആണ് മരിച്ചത്

Published

May 06, 2026 10:29 am |

Last Updated

May 06, 2026 10:29 am

തിരുവനന്തപുരം | സ്‌കൂട്ടറില്‍ കാറിടിച്ച് മോട്ടോര്‍ വാഹനവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ മരിച്ചു. വഴുതക്കാട് ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട് കമ്മീഷണറേറ്റിലെ ജീവനക്കാരനായ കല്ലിയൂര്‍ പെരിങ്ങമ്മല സാഫല്യത്തില്‍ എസ് മധു(47) ആണ് മരിച്ചത്.

ബാലരാമപുരം ഉച്ചക്കക്കട സിസിലിപുരം റോഡിലായിരുന്നു അപകടം. വിഴിഞ്ഞം ഭാഗത്ത് നിന്ന് ബാലരാമപുരം ഭാഗത്തേക്ക് പോയ കാര്‍ എതിരെ വന്ന സ്‌കൂട്ടറില്‍ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു.ഇടിയുടെ ആഘാതത്തില്‍ റോഡിലേക്ക് തെറിച്ചുവീണ മധുവിന്റെ തലയ്ക്കും ശരീരത്തിലും ഗുരുതരമായ പരിക്കേറ്റു.

നാട്ടുകാര്‍ ആംബുലന്‍സില്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചുവെങ്കിലും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായില്ല. കേസെടുത്ത വിഴിഞ്ഞം പോലീസ് കാര്‍ ഡ്രൈവറെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഭാര്യ: സൗമ്യ (സഹകരണ വകുപ്പ്), മകള്‍: സാഫല്യ.

 

