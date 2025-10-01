Connect with us

Kerala

മോദി ട്രംപിന്റെ വിനീത ദാസന്‍: മുഖ്യമന്ത്രി

ഇന്ത്യന്‍ പൗരന്മാരെ വിലങ്ങണിയിച്ചു കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴോ വിസ ഫീസ് ട്രംപ് ഉയര്‍ത്തിയപ്പോഴോ ഒരക്ഷരം മിണ്ടാന്‍ തയ്യാറായില്ല. ഫലസ്തീന്‍ വിഷയത്തില്‍ നിലപാട് പറയാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്സ് തയ്യാറല്ല.

Published

Oct 01, 2025 7:04 pm |

Last Updated

Oct 01, 2025 7:04 pm

കണ്ണൂര്‍ | ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാന മന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ വിനീത ദാസനാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. ഇന്ത്യന്‍ പൗരന്മാരെ വിലങ്ങണിയിച്ചു കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴോ വിസ ഫീസ് ട്രംപ് ഉയര്‍ത്തിയപ്പോഴോ ഒരക്ഷരം മിണ്ടാന്‍ തയ്യാറായില്ല. താരീഫ് ഉയര്‍ത്തിയപ്പോഴും പ്രതികരിച്ചില്ല.

തലശ്ശേരിയില്‍ നടന്ന കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്‍ അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തില്‍ പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി.

ബി ജെ പി നിലപാടാണ് കോണ്‍ഗ്രസ്സും പിന്തുടരുന്നത്. ഫലസ്തീന്‍ വിഷയത്തില്‍ നിലപാട് പറയാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്സ് തയ്യാറല്ല. എവിടെയെങ്കിലും ഫലസ്തീന്‍ ഐക്യദാര്‍ഢ്യം സംഘടിപ്പിക്കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്സിനു കഴിഞ്ഞോ എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചോദിച്ചു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

മോദി ട്രംപിന്റെ വിനീത ദാസന്‍: മുഖ്യമന്ത്രി

National

സോനം വാങ്ചുകിനെ കാണാന്‍ സി പി എം എം പി ജയിലിലെത്തി; അനുമതി നിഷേധിച്ച് അധികൃതര്‍

National

ഭാരത് ബന്ദ് മാറ്റിവച്ചതായി മുസ്‌ലിം വ്യക്തിനിയമ ബോര്‍ഡ്; പുതിയ തീയതി പിന്നീട്

Uae

പവര്‍ ബേങ്കുകള്‍ക്ക് കര്‍ശന നിയന്ത്രണം; എമിറേറ്റ്സ് വിമാനങ്ങളില്‍ ഇന്ന് മുതല്‍ പുതിയ സുരക്ഷാ ചട്ടങ്ങള്‍

Alappuzha

ഫോണ്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തര്‍ക്കം; അമ്മയെ പതിനേഴുകാരിയായ മകള്‍ കുത്തിപ്പരുക്കേല്‍പ്പിച്ചു

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണപ്പാളി വിവാദത്തില്‍ ദുരൂഹതയേറുന്നു; വിജയ് മല്യ സമര്‍പ്പിച്ച 30 കിലോയിലധികം സ്വര്‍ണത്തിന്റെ രേഖകള്‍ കാണാനില്ല

Kerala

കുളത്തില്‍ വീണ ചെരുപ്പെടുക്കാന്‍ ഇറങ്ങി; അഞ്ചുവയസ്സുകാരന്‍ മുങ്ങിമരിച്ചു