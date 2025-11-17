Connect with us

National

ബിഹാർ സർക്കാരിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ നവംബർ 20-ന്; പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പങ്കെടുത്തേക്കും

എൻ ഡി എയുടെ മറ്റ് ഉന്നത നേതാക്കളും സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും

Nov 17, 2025 8:49 pm |

Nov 17, 2025 8:49 pm

പാറ്റ്‌ന  | ബിഹാറിൽ പുതിയ സർക്കാരിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ് നവംബർ 20-ന് പാറ്റ്‌നയിൽ വെച്ച് നടന്നേക്കുമെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എൻ ഡി എയുടെ (NDA) മറ്റ് ഉന്നത നേതാക്കളും സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

പുറത്തുപോകുന്ന സർക്കാരിന്റെ തലവനായ നിതീഷ് കുമാർ നവംബർ 19-ന് ഗവർണർക്ക് രാജിക്കത്ത് നൽകും.

