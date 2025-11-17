National
ബിഹാർ സർക്കാരിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ നവംബർ 20-ന്; പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പങ്കെടുത്തേക്കും
എൻ ഡി എയുടെ മറ്റ് ഉന്നത നേതാക്കളും സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും
പാറ്റ്ന | ബിഹാറിൽ പുതിയ സർക്കാരിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ് നവംബർ 20-ന് പാറ്റ്നയിൽ വെച്ച് നടന്നേക്കുമെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എൻ ഡി എയുടെ (NDA) മറ്റ് ഉന്നത നേതാക്കളും സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
പുറത്തുപോകുന്ന സർക്കാരിന്റെ തലവനായ നിതീഷ് കുമാർ നവംബർ 19-ന് ഗവർണർക്ക് രാജിക്കത്ത് നൽകും.
