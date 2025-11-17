Kerala
ഭര്ത്താവിനൊപ്പം സ്കൂട്ടറില് യാത്ര ചെയ്യവേ അപകടം; വീട്ടമ്മ മരിച്ചു
കോട്ടയം തലയോലപ്പറമ്പ് അടിയം ശ്രീനാരായണ വിലാസം വീട്ടില് പ്രമോദ് സുഗുണന്റെ ഭാര്യ ആശാ പ്രമോദ് (46) ആണ് മരിച്ചത്.
കോട്ടയം | ഭര്ത്താവ് ഓടിച്ച സ്കൂട്ടര് അപകടത്തില്പ്പെട്ട് ഭാര്യക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. കോട്ടയം തലയോലപ്പറമ്പ് അടിയം ശ്രീനാരായണ വിലാസം വീട്ടില് പ്രമോദ് സുഗുണന്റെ ഭാര്യ ആശാ പ്രമോദ് (46) ആണ് മരിച്ചത്. പ്രമോദ് സുഗുണന് നിസ്സാര പരുക്കേറ്റു.
ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് 2.45 ഓടെ തലയോലപ്പറമ്പ് ചാലപ്പറമ്പ് ഭാഗത്തായിരുന്നു അപകടം. വൈക്കം ഭാഗത്തേക്കു പോകുകയായിരുന്നു ആശയും ഭര്ത്താവ് പ്രമോദും. ഇവര് സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന സ്കൂട്ടറില് ട്രെയിലര് ലോറി തട്ടുകയായിരുന്നു. റോഡില് വീണ ആശയുടെ ശരീരത്തിലൂടെ ലോറിയുടെ ചക്രങ്ങള് കയറിയിറങ്ങി. ആശ സംഭവ സ്ഥലത്തു തന്നെ മരിച്ചു.
മൃതദേഹം വൈക്കം താലൂക്ക് ആശുപത്രി മോര്ച്ചറിയില്. സംഭവത്തില് തലയോലപ്പറമ്പ് പോലീസ് കേസെടുത്തു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
എച്ച് എസ് എസ് ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷ: ആദ്യഘട്ടം ഡിസംബര് 15 മുതല് 23 വരെ; അവസാനത്തേത് ജനുവരി ആറിന്
Ongoing News
കുട്ടിക്ക് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം; ദുബൈ-തിരുവനന്തപുരം എമിറേറ്റ്സ് വിമാനം അടിയന്തരമായി മസ്കത്തില് ഇറക്കി
Kerala
പ്രായപൂര്ത്തിയാവാത്ത പെണ്കുട്ടിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചു; യുവാവ് അറസ്റ്റില്
International
ഔദ്യോഗിക സന്ദര്ശനം; സഊദി കിരീടാവകാശി അമേരിക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചു
Kerala
ഭര്ത്താവിനൊപ്പം സ്കൂട്ടറില് യാത്ര ചെയ്യവേ അപകടം; വീട്ടമ്മ മരിച്ചു
Kozhikode
ഈജിപ്ഷ്യന് ഗ്രാന്ഡ് മുഫ്തിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി പേരോട്
Kerala