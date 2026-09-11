Connect with us

Kerala

കരിങ്കല്‍ ക്വാറിയില്‍ ഖനനത്തിനിടെ അപകടം; അതിഥി സംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയുടെ കൈയറ്റു

പാലക്കാട് അനങ്ങനടിയിലാണ് സംഭവം. ബംഗാള്‍ സ്വദേശി പ്രമോദിനാണ് പരുക്കേറ്റത്. ഇയാളുടെ ഇടത് കൈ അറ്റുപോയെന്നാണ് വിവരം.

Published

Sep 11, 2026 4:06 pm |

Last Updated

Sep 11, 2026 4:06 pm

പാലക്കാട് | കരിങ്കല്‍ ക്വാറിയിലെ ഖനനത്തിനിടെയുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ അതിഥി സംസ്ഥാന തൊഴിലാളിക്ക് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റു. പാലക്കാട് അനങ്ങനടിയിലാണ് സംഭവം. ബംഗാള്‍ സ്വദേശി പ്രമോദിനാണ് പരുക്കേറ്റത്. ഇയാളുടെ ഇടത് കൈ അറ്റുപോയെന്നാണ് വിവരം.

ഇന്ന് രാവിലെ 10.30ഓടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. പാറ പൊട്ടിക്കുന്നതിനായി സ്‌ഫോടകവസ്തുവിന് തീ കൊടുത്ത ശേഷം ഓടിമാറുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം.

വാണിയംകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട പ്രമോദിനെ വിദഗ്ധ ചികിത്സക്കായി എറണാകുളത്തേക്ക് മാറ്റും. അനധികൃതമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ക്വാറിയാണിതെന്ന് നാട്ടുകാര്‍ പറയുന്നു.

Content Highlights:
A migrant worker lost his hand during a sudden blast while working at a granite quarry. Emergency personnel immediately responded to the scene and rushed the victim to a nearby hospital for treatment. Local authorities have initiated an inquiry into potential safety violations at the site.

 

---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

ബ്രിക്‌സ് ഉച്ചകോടി: ഡല്‍ഹിയില്‍ മോദി-പുടിന്‍ ഉഭയകക്ഷി ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് തുടക്കമായി

Kerala

മലയിന്‍കീഴിലെ ഒരുവയസ്സുകാരിയുടെ കൊലപാതകം; അമ്മ ക്രിസ്റ്റിയുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി

Business

ഫോണിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും യുപിഐ പേയ്മെന്റ് ചെയ്യാം; ടാപ്പ് ആൻഡ് പേ ഉൾപ്പെടെ യുപിഐയിൽ വൻ മാറ്റങ്ങളുമായി റിസർവ് ബാങ്ക്

Kerala

ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മോഷണം; മുന്‍ പോലീസുകാരന്‍ പിടിയില്‍

Kerala

കരിങ്കല്‍ ക്വാറിയില്‍ ഖനനത്തിനിടെ അപകടം; അതിഥി സംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയുടെ കൈയറ്റു

Kerala

പുതിയാപ്പയില്‍ മത്സ്യബന്ധനത്തിനിടെ വലയില്‍ ലഭിച്ചത് ആര്‍ട്ടിലറി ഷെല്‍; സ്ഥിരീകരിച്ച് ബോംബ് സ്‌ക്വാഡ്‌

Kerala

മലപ്പുറം ആറുവരിപ്പാതയില്‍ തെറ്റായ ദിശയില്‍ കാറോടിച്ച സംഭവം; കേസെടുത്ത് എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ് ആര്‍ ടി ഒ