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ഇന്ത്യ ഫൈനലില്‍

ഇന്ത്യ ഉയര്‍ത്തിയ 150 റണ്‍സ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടര്‍ന്ന ബംഗ്ലാദേശിന് ഏഴ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 109 റണ്‍സെടുക്കാനേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ.

Published

Sep 11, 2026 12:00 am |

Last Updated

Sep 11, 2026 12:00 am

ദുബൈ | ഓപണര്‍ ഷഫാലി വര്‍മയുടെ ഉജ്ജ്വല ബാറ്റിംഗിന്റെയും (40 പന്തില്‍ നിന്ന് 60) ദീപ്തി ശര്‍മയുടെ തകര്‍പ്പന്‍ ബൗളിംഗിന്റെയും (മൂന്ന് വിക്കറ്റ്) മികവില്‍ ബംഗ്ലാദേശിനെ 40 റണ്‍സിനു തോല്‍പ്പിച്ച് ഇന്ത്യ വനിതാ ഏഷ്യാ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഫൈനലില്‍ പ്രവേശിച്ചു. ഇന്ത്യ ഉയര്‍ത്തിയ 150 റണ്‍സ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടര്‍ന്ന ബംഗ്ലാദേശിന് ഏഴ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 109 റണ്‍സെടുക്കാനേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ.

സ്മൃതി മന്ഥന (രണ്ട്) തുടക്കത്തില്‍ തന്നെ മടങ്ങിയെങ്കിലും മറുവശത്ത് ഷഫാലി, പ്രതിക റാവല്‍, ഹര്‍മന്‍പ്രീത് കൗര്‍ എന്നിരെ കൂട്ടുപിടിച്ച് സ്‌കോര്‍ബോര്‍ഡ് ചലിപ്പിച്ചു. മൂന്ന് സിക്‌സും ഏഴ് ബൗണ്ടറികളും ഉള്‍പ്പെടുന്നതായിരുന്നു ഷഫാലിയുടെ ഇന്നിംഗ്‌സ്. പ്രതിക 20 റണ്‍സെടുത്ത് പുറത്തായി. ഹര്‍മന്‍പ്രീത് കൗര്‍ പുറത്താകാതെ 24 റണ്‍സെടുത്തു.

അവസാന ഓവറുകളില്‍ റിച്ച ഘോഷ് (21), ദീപ്തി ശര്‍മ (13) എന്നിവരുടെ ബാറ്റിംഗാണ് സ്‌കോര്‍ 149ലെത്തിച്ചത്. മറുപടി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ബംഗ്ലാദേശിന് മികച്ച തുടക്കം ലഭിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് ഇന്ത്യന്‍ ബൗളര്‍മാര്‍ പിടിമുറുക്കി. ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി നന്ദിനി ശര്‍മ രണ്ട് വിക്കറ്റുകള്‍ വീഴ്ത്തി.

Content Highlights: India secured a spot in the Women’s Asia Cup cricket final after a dominant victory in the semi-finals. Shafali Verma led the batting effort while the bowling attack restricted the opposition efficiently. Fans across the nation are eagerly anticipating the grand final clash for continental glory.

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