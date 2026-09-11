Connect with us

Kerala

പുതിയാപ്പയില്‍ മത്സ്യബന്ധനത്തിനിടെ വലയില്‍ ലഭിച്ചത് ആര്‍ട്ടിലറി ഷെല്‍; സ്ഥിരീകരിച്ച് ബോംബ് സ്‌ക്വാഡ്‌

ഏതെങ്കിലും കപ്പലില്‍ നിന്ന് കടലിലേക്ക് വീണതായിരിക്കാമെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് പോലീസ്.

Published

Sep 11, 2026 4:05 pm |

Last Updated

Sep 11, 2026 4:27 pm

കോഴിക്കോട്| കോഴിക്കോട് പുതിയാപ്പയില്‍ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോയ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ആര്‍ട്ടിലറി ഷെല്‍ ലഭിച്ചു. വലവീശുന്നതിനിടെയാണ് മത്സ്യതൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ആര്‍ട്ടിലറി ഷെല്‍ ലഭിച്ചത്. എന്നാല്‍ ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ ഇത് എന്താണെന്ന് തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. തുടര്‍ന്ന് പോലീസിനെ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

സംഭവസ്ഥലത്ത് പോലീസും ബോംബ് സ്‌ക്വോഡും ചേര്‍ന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ്  ആര്‍ട്ടിലറി ഷെല്‍ തന്നെയാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഏതെങ്കിലും കപ്പലില്‍ നിന്ന് കടലിലേക്ക് വീണതായിരിക്കാമെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് പോലീസ്. വിശദമായ പരിശോധനകള്‍ക്ക് ശേഷമേ കാര്യങ്ങളില്‍ വ്യക്തത വരികയുള്ളൂവെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു.

Content Highlights:
Fishermen in Puthiyappa Kozhikode recovered an explosive shell in their net while fishing. Unaware of the object initially, they alerted local authorities. Police and bomb squad confirmed it as a shell, suspecting it fell from a passing ship, and started a detailed probe.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

ബ്രിക്‌സ് ഉച്ചകോടി: ഡല്‍ഹിയില്‍ മോദി-പുടിന്‍ ഉഭയകക്ഷി ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് തുടക്കമായി

Kerala

മലയിന്‍കീഴിലെ ഒരുവയസ്സുകാരിയുടെ കൊലപാതകം; അമ്മ ക്രിസ്റ്റിയുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി

Business

ഫോണിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും യുപിഐ പേയ്മെന്റ് ചെയ്യാം; ടാപ്പ് ആൻഡ് പേ ഉൾപ്പെടെ യുപിഐയിൽ വൻ മാറ്റങ്ങളുമായി റിസർവ് ബാങ്ക്

Kerala

ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മോഷണം; മുന്‍ പോലീസുകാരന്‍ പിടിയില്‍

Kerala

കരിങ്കല്‍ ക്വാറിയില്‍ ഖനനത്തിനിടെ അപകടം; അതിഥി സംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയുടെ കൈയറ്റു

Kerala

പുതിയാപ്പയില്‍ മത്സ്യബന്ധനത്തിനിടെ വലയില്‍ ലഭിച്ചത് ആര്‍ട്ടിലറി ഷെല്‍; സ്ഥിരീകരിച്ച് ബോംബ് സ്‌ക്വാഡ്‌

Kerala

മലപ്പുറം ആറുവരിപ്പാതയില്‍ തെറ്റായ ദിശയില്‍ കാറോടിച്ച സംഭവം; കേസെടുത്ത് എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ് ആര്‍ ടി ഒ