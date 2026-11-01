Kerala
മീനങ്ങാടി സ്കൂള് വിനോദയാത്ര വിവാദം: പ്രിന്സിപ്പല് ഷിവി കൃഷ്ണനെ സ്ഥലംമാറ്റി
ആരോപണം നേരിട്ട പിടിഎ പ്രസിഡന്റിനെ മാറ്റാനും നിര്ദേശമുണ്ട്.
കല്പ്പറ്റ| മീനങ്ങാടി സ്കൂളിലെ വിനോദയാത്ര വിവാദത്തില് പ്രിന്സിപ്പല് ഷിവി കൃഷ്ണനെ സ്ഥലംമാറ്റി. വടുവഞ്ചാല് സ്കൂളിലേക്കാണ് സ്ഥലംമാറ്റിയത്. ആരോപണം നേരിട്ട പിടിഎ പ്രസിഡന്റിനെ മാറ്റാനും നിര്ദേശമുണ്ട്. സര്ക്കാര് നിര്ദേശം പാലിക്കുന്നതില് പിന്സിപ്പലിന് വീഴ്ചയുണ്ടായെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തില് ഹയര് സെക്കന്ഡറി റീജണല് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അന്വേഷണം നടന്നത്.
ഹൈദരാബാദ് പഠനയാത്രക്കിടെ പ്രിന്സിപ്പലും പി ടി എ പ്രസിഡന്റും മദ്യപിച്ചെന്ന വിദ്യാര്ഥികളുടെ വീഡിയോ പുറത്തുവന്നതോടെ മീനങ്ങാടി സ്കൂളിനു മുന്നില് രക്ഷിതാക്കളും നാട്ടുകാരും ചേര്ന്ന് വലിയ പ്രതിഷേധം ഉയര്ത്തിയിരുന്നു. പിന്നാലെ പോലീസ് നടത്തിയ വൈദ്യപരിശോധനയില് പ്രിന്സിപ്പല് ഷിവി കൃഷ്ണന്റെ രക്തത്തില് മദ്യത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമില്ലെന്ന് വ്യക്തമായി.
സത്യം തെളിഞ്ഞെന്നും തനിക്കെതിരെ നടന്നത് രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനയാണെന്നുമാണ് ഷിവി കൃഷ്ണന് പറഞ്ഞത്. പിന്നീട്, യാത്രയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വിഭാഗം വിദ്യാര്ഥികളും പ്രിന്സിപ്പലിനെ പിന്തുണച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.എന്നാല്, രക്തപരിശോധനാ ഫലം പൂര്ണമായി അംഗീകരിക്കാന് രക്ഷിതാക്കള് തയ്യാറയില്ല. സംഭവം നടന്ന് 12 മണിക്കൂര് വൈകിയാണ് രക്തസാമ്പിള് ശേഖരിച്ചതെന്നും, അതുകൊണ്ടാണ് ഫലം നെഗറ്റീവായതെന്നുമാണ് ആരോപണം.
Content Highlights: Meenangadi school principal Shivi Krishnan has been transferred to Vaduvanchal following an investigation into tour controversy. The RDD inquiry found lapse in adhering to government guidelines. Although alcohol tests came back negative, the government directed action against PTA president too.