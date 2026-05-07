Kozhikode
തർതീൽ ഹോളി ഖുർആൻ പ്രീമിയോ: മർകസ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഉജ്ജ്വല വിജയം
പാറപ്പള്ളി മാലിക് ദീനാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വിദ്യാർഥികളാണ് കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്തത്.
കോഴിക്കോട്| എസ്എസ്എഫ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച തർതീൽ ഹോളി ഖുർആൻ പ്രീമിയോ മത്സരങ്ങളിൽ മികച്ച നേട്ടം കരസ്ഥമാക്കി മർകസ് വിദ്യാർഥികൾ. ഖുർആൻ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിവിധ മത്സരയിനങ്ങളിലായി മർകസ് നോളജ് സിറ്റിയിലെ വിറാസ്, പാറപ്പള്ളി മാലിക് ദീനാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എട്ട് വിദ്യാർഥികളാണ് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ വിജയം നേടിയത്.
മർകസ് നോളജ് സിറ്റിയിലെ വിറാസ് കാമ്പസിലെ മൂന്ന് വിദ്യാർഥികൾ അവാർഡുകൾ നേടി. ഖുർആൻ പ്രഭാഷണത്തിൽ അൽ വാരിസ് മുഹമ്മദ് റാസി, ഖുർആൻ ക്വിസ്സിൽ അൽ വാരിസ് മുഹമ്മദ് ശാകിർ എന്നിവർ രണ്ടാം സ്ഥാനവും, ഖുർആൻ വേഴ്സ് കോമ്പറ്റിഷനിൽ അൽ വാരിസ് അർഷദ് അബൂബക്കർ മൂന്നാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി.
പാറപ്പള്ളി മാലിക് ദീനാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വിദ്യാർഥികളാണ് കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്തത്. സീനിയർ ഖിറാഅത്ത് വിഭാഗത്തിൽ ഹാഫിസ് സഹൽ നടുവട്ടം ഒന്നാം സ്ഥാനവും, ഹാഫിസ് നബീൽ കോട്ടക്കൽ രണ്ടാം സ്ഥാനവും, ഹാഫിസ് മിഥ്ലജ് മഞ്ചേരി മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി. സീനിയർ ഹിഫ്സ് വിഭാഗത്തിൽ ഹാഫിസ് സുഫിയാൻ തളിപ്പറമ്പ് ഒന്നാം സ്ഥാനവും ഹാഫിസ് സാബിത് ചെറൂപ്പ മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി.
സംസ്ഥാന തലത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച വിദ്യാർഥികളെയും അവർക്ക് മികച്ച പരിശീലനം നൽകിയ അധ്യാപകരെയും മർകസ് മാനേജ്മെന്റ് അഭിനന്ദിച്ചു.
Students from Markaz Knowledge City’s Viras and Malik Deenar Parappalli institutions achieved significant success in the State Level Thartheel Quran Premio organized by SSF. Eight students secured top ranks across various categories including Quran speech, quiz, verse competition, and senior Hifz and Qira’at sections. The Markaz management congratulated the winners and their teachers for this remarkable academic and spiritual achievement.