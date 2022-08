ബർമിംഗ്ഹാം | കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ചരിത്രമെഴുതി മലയാളി താരം മുരളി ശ്രീശങ്കർ. ലോങ്ജംപിൽ 8.08 മീറ്റർ ചാടി ശ്രീശങ്കർ വെള്ളി മെഡൽ സ്വന്തമാക്കി. 44 വർഷത്തിന് ശേഷം പുരുഷന്മാരുടെ ലോംഗ് ജംപ് ഇനത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ മെഡൽ നേടുന്ന ആദ്യ മെഡലാണിത്.

തന്റെ അഞ്ചാമത്തെ കുതിപ്പിലൂടെയാണ് മുരളി ശ്രീശങ്കർ ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. ബഹാമാസിന്റെ ലക്വാൻ നെെരനാണ് ഈ ഇനത്തിൽ സ്വർണം. ലക്വാനും 8.08 മീറ്റർ ദൂരമാണ് ചാടിയത്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ മികച്ച ചാട്ടം 7.98 മീറ്ററായിരുന്നു. ശ്രീശങ്കറിന് ഇത് 7.84 ആയതാണ് സ്വർണം നഷ്ടപ്പെടാൻ ഇടയാക്കിയത്. കോമൺവെൽത്ത് അത്‍ലറ്റിക്സ് നിയമപ്രകാരം രണ്ട് താരങ്ങൾ ഒരേ അകലത്തിൽ ചാടിയാൽ, രണ്ടാമത്തെ മികച്ച ചാട്ടം ചാടിയ ആളെയാണ് സ്വർണമെഡലിന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ ജോവൻ വാൻ വുറൻ (8.06 മീറ്റർ) വെങ്കലം നേടി.

Insane ‘back from the dead’ moment for Murali Sreeshankar who scripts history at #CommonwealthGames 🔥🇮🇳pic.twitter.com/HDGTKtzHsh

— The Bridge (@the_bridge_in) August 4, 2022