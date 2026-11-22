Saudi Arabia
തീയും പുകയും സ്ഫോടനങ്ങളും വകവയ്ക്കാതെ കടലിന്റെ കാവലാളായി ഒരു മനുഷ്യന്
ഇറാന് യുദ്ധത്തിന്റെ കെടുതികളില് നിശബ്ദമായി വെന്തെരിയുന്ന കടല്ജീവികള്ക്കും പ്രകൃതിക്കും വേണ്ടി ശബ്ദമുയര്ത്താന്, ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കിലെ 15 കിലോമീറ്റര് ദൂരം നീന്തിക്കടന്ന് ചരിത്രം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് അത്ലറ്റ് ലൂയിസ് പഗ്
ദമാം | ഇറാന് യുദ്ധം കടലിലെ ആവാസവ്യവസ്ഥയിലും വന്യജീവികളിലും ഏല്പ്പിക്കുന്ന ഗുരുതരമായ ആഘാതം ലോകശ്രദ്ധയില് കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി ബ്രിട്ടീഷ് സഹിഷ്ണുത അത്ലറ്റും യുഎന് ഓഷ്യന്സ് പാട്രണുമായ ലൂയിസ് പഗ് ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കില് ഏകദേശം 15 കിലോമീറ്റര് ദൂരം നീന്തിക്കടന്നു. കപ്പലുകള്ക്ക് നേരെയുള്ള മിസൈല് ആക്രമണങ്ങള്ക്കും സ്ഫോടനങ്ങള്ക്കും ഇടയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ സാഹസിക ദൗത്യം. യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കില് ദീര്ഘദൂര നീന്തല് നടത്തുന്ന ആദ്യ വ്യക്തികൂടിയാണ് ലൂയിസ്.
നവംബര് 15 മുതല് 18 വരെയുള്ള മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായാണ് ഒമാനിലെ മുസന്ദം ഉപദ്വീപില് നിന്ന് ആരംഭിച്ച് കേപ് ഓഫ് ഹോര്മുസ് ചുറ്റിയുള്ള ഈ യാത്ര അദ്ദേഹം പൂര്ത്തിയാക്കിയത്. വെറുമൊരു നീന്തല് വസ്ത്രവും കണ്ണടയും യുഎന് ലോഗോ പതിപ്പിച്ച തൊപ്പിയും മാത്രം ധരിച്ചായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നീന്തല്. ദൗത്യത്തിന്റെ ആദ്യ ദിവസം നീന്തല് തുടങ്ങി അരമണിക്കൂറിനുള്ളില് തന്നെ ഏതാനും കിലോമീറ്ററുകള് അകലെ ഒരു എണ്ണക്കപ്പലിന് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടാവുകയും കടലില് വന് സ്ഫോടനങ്ങള് സാക്ഷിയാവുകയും ചെയ്തു
രണ്ടാം ദിവസം, ആക്രമിക്കപ്പെട്ട ‘താര ഗ്യാസ്’ എന്ന ഗ്യാസ് കാരിയര് കപ്പലില് നിന്ന് നൂറുകണക്കിന് മീറ്ററുകള് ഉയരത്തില് തീഗോളങ്ങള് ഉയരുന്നതിനും കപ്പലിന് ചുറ്റുമുള്ള കടല്വെള്ളം കത്തുന്നതിനും നേരില്കണ്ട് രാസവസ്തുക്കളുടെയും പുകയുടെയും രൂക്ഷഗന്ധം ശ്വസിച്ചാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് നീന്തിയത്.
യുദ്ധത്തില് മനുഷ്യര്ക്ക് നേരിടുന്ന ദുരിതങ്ങള് വാര്ത്തയാകുമ്പോള് നിശബ്ദമായി നശിക്കുന്ന പ്രകൃതിയും വന്യജീവികളും അവഗണിക്കപ്പെടുകയാണ്. യുദ്ധം തുടങ്ങിയത് മുതല് മേഖലയില് നൂറിലധികം വാണിജ്യ കപ്പലുകള്ക്ക് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. തകര്ക്കപ്പെട്ട കപ്പലുകളില് നിന്നും ചോരുന്ന ക്രൂഡ് ഓയിലും വിഷാംശമുള്ള രാസവസ്തുക്കളും കടലിനെ ഗുരുതരമായി മലിനമാക്കുന്നു. ഇത് വൃത്തിയാക്കുക അസാധ്യമാണെന്നും തലമുറകളോളം ഇതിന്റെ ദോഷഫലങ്ങള് നിലനില്ക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.
ലോകത്തിലെ പ്രധാന എണ്ണക്കപ്പല് പാത എന്നതിലുപരി ഡോള്ഫിനുകള്, കടലാമകള്, കടല്പ്പരുന്തുകള്, വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന കടല്പ്പശുക്കള് , തിമിംഗല സ്രാവുകള് എന്നിവയുടെ പ്രധാന ആവാസകേന്ദ്രമാണ് ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക്. കടലിലെ എണ്ണപ്പാടകളും രാസമാലിന്യങ്ങളും തീരദേശത്തെ പവിഴപ്പുറ്റുകള്, കണ്ടല്ക്കാടുകള്, കടല്പ്പുല്മേടുകള് എന്നിവയെ പൂര്ണ്ണമായും നശിപ്പിക്കാന് സാധ്യതയുണ്ട്. നാവിക ഉപരോധം കാരണം പരിസ്ഥിതി ഗവേഷകര്ക്ക് മേഖലയിലെത്തി നാശനഷ്ടങ്ങള് തിട്ടപ്പെടുത്താന് പോലും സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ്.
ആരാണ് ലൂയിസ് പഗ്?
അതിശൈത്യമുള്ള വെള്ളത്തില് വെറുമൊരു നീന്തല് വസ്ത്രം മാത്രം ധരിച്ച് നീന്തുന്നതിനാല് ‘ഹ്യൂമന് പോളാര് ബെയര്’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബ്രിട്ടീഷ്-ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന് താരമാണ് ലൂയിസ് പഗ്. മാരിടൈം നിയമത്തിലും അന്താരാഷ്ട്ര നിയമത്തിലും ബിരുദാനന്തര ബിരുദമുള്ള അഭിഭാഷകന് കൂടിയായ അദ്ദേഹം, ലോകത്തിലെ എല്ലാ സമുദ്രങ്ങളിലും ദീര്ഘദൂര നീന്തല് പൂര്ത്തിയാക്കിയ ആദ്യ വ്യക്തിയാണ്.
ഉത്തരധ്രുവത്തിലെ കൊടുംതണുപ്പുള്ള വെള്ളത്തിലും (2007), എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടിയിലെ ഗ്ലേഷ്യല് തടാകത്തിലും (2010), ചെങ്കടലിലും (2022) നീന്തി അദ്ദേഹം ലോകറെക്കോര്ഡുകള് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ‘സ്പീഡോ ഡിപ്ലോമസി’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിസ്ഥിതി പ്രചാരണങ്ങളിലൂടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 35 ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിലധികം സമുദ്രഭാഗം സംരക്ഷിത മേഖലകളായി പ്രഖ്യാപിക്കാന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
യുദ്ധം ഉടന് അവസാനിപ്പിക്കുക, ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് തുറന്നുകൊടുക്കുക, കടലിലെ എണ്ണ-രാസ മലിനീകരണം അടിയന്തരമായി വൃത്തിയാക്കുക എന്നീ മൂന്ന് പ്രധാന ആവശ്യങ്ങള് ലോകനേതാക്കള്ക്ക് മുന്നില് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ലൂയിസ് പഗ് തന്റെ ഹോര്മുസ് ദൗത്യം പൂര്ത്തിയാക്കിയത്.
Content Highlights: Endurance swimmer Lewis Pugh swam about 15 km across the Strait of Hormuz amid blasts and burning vessels to highlight war damage to marine life. Oil spills and toxic chemicals from ship attacks threaten coral reefs, mangroves, and endangered species like dugongs. He urged leaders to end the war, reopen the strait, and clean ocean pollution.