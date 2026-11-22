Bahrain
ബഹ്റൈനില് ഇറാന് നടത്തിയ ആക്രമണത്തില് രണ്ട് പേര്ക്ക് പരുക്ക്; അപലപിച്ച് ഗള്ഫ് രാജ്യങ്ങള്
ബഹ്റൈന്റെ കിഴക്കന് തീരത്തുള്ള സിത്ര ദ്വീപിന് മുകളില് പുക ഉയരുന്നത് കണ്ടതായി പ്രദേശവാസികള്
മനാമ | ബഹ്റൈനിലെ സിവിലിയന് വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തിന് നേരെയുണ്ടായ ഇറാന് ആക്രമണത്തില് രണ്ട് പേര്ക്ക് പരുക്കേല്ക്കുകയും വന് തീപിടുത്തമുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. ശനിയാഴ്ച നടന്ന ആക്രമണത്തിന്റെ വിവരങ്ങള് ബഹ്റൈന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയമാണ് പുറത്തുവിട്ടത്. പരുക്കേറ്റവരില് ഒരാള് ബഹ്റൈന് പൗരനും മറ്റൊരാള് പാകിസ്ഥാന് സ്വദേശിയുമാണ്. ബഹ്റൈന് പൗരന്റെ നില തൃപ്തികരമാണെങ്കിലും പാകിസ്ഥാന് സ്വദേശി അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയില് ആശുപത്രിയില് ചികിത്സയിലാണ്.
ബഹ്റൈന്റെ കിഴക്കന് തീരത്തുള്ള സിത്ര ദ്വീപിന് മുകളില് പുക ഉയരുന്നത് കണ്ടതായി പ്രദേശവാസികള് വ്യക്തമാക്കി. സര്ക്കാര് ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എണ്ണക്കമ്പനിയായ ബാപ്കോയുടെ റിഫൈനറി ഉള്പ്പെടെയുള്ള തന്ത്രപ്രധാന വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങള് ഇവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. എന്നാല്, ബഹ്റൈനിലെ അല്-റിഫ, അവാലി എന്നിവിടങ്ങളിലുള്ള യുഎസ് സൈനിക താവളങ്ങളെയാണ് തങ്ങള് മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും ഉപയോഗിച്ച് ലക്ഷ്യമിട്ടതെന്നാണ് ഇറാന്റെ റെവല്യൂഷണറി ഗാര്ഡ്സ് അവകാശപ്പെടുന്നത്.
ബഹ്റൈനിലെ സിവിലിയന് വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തിന് നേരെയുണ്ടായ ഇറാന് ആക്രമണങ്ങളെ സൗദി അറേബ്യ ഉള്പ്പെടെയുള്ള ഗള്ഫ് രാജ്യങ്ങളും അറബ് ലീഗും ശക്തമായി അപലപിക്കുകയും, ബഹ്റൈന് പൂര്ണ്ണ ഐക്യദാര്ഢ്യവും രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികള്ക്ക് പൂര്ണ്ണ പിന്തുണയും പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ആഗോള എണ്ണ വിതരണത്തിന്റെ പ്രധാന പാതയായ ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കില് രണ്ട് എണ്ണക്കപ്പലുകള്ക്ക് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായി. കടലിടുക്ക് ഉപരോധിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള് ഇറാന് തുടരുമ്പോള്, കപ്പലുകള്ക്ക് യുഎസ് സൈന്യം സുരക്ഷയൊരുക്കുന്നുണ്ട്. ഇറാനിയന് തുറമുഖങ്ങള്ക്ക് നേരെ യുഎസ് ഏര്പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രത്യാഘാത ഉപരോധവും തുടരുകയാണ്.
നയതന്ത്ര ചര്ച്ചകളും ഇറാന്റെ നിലപാടും
മേഖലയിലെ സംഘര്ഷം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനായി ഖത്തര് പ്രതിനിധി സംഘം ടെഹ്റാനിലെത്തി ഇറാന് അധികൃതരുമായി രണ്ട് മണിക്കൂര് ചര്ച്ച നടത്തി. എന്നാല്, തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങള് അംഗീകരിക്കാതെ ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചര്ച്ചകള് അര്ത്ഥശൂന്യമാണെന്ന് ഇറാന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി വ്യക്തമാക്കി.
Content Highlights: Two people were injured and a large fire broke out after an attack on a civilian industrial area in Bahrain, with Gulf states and the Arab League condemning it. Tensions also rose in the Strait of Hormuz with attacks on two oil tankers and ongoing US security and sanctions. Talks in Tehran with Qatari officials saw Iran reject reopening the strait without its demands met.