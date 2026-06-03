Kerala
കാഫിര് സ്ക്രീന്ഷോട്ട് വിവാദം; എസ്ഐടി അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് ആഭ്യന്തരവകുപ്പ്
കോഴിക്കോട് റൂറല് എസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘമാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുക
കോഴിക്കോട്|വടകര ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനിടെ ഉണ്ടായ കാഫിര് സ്ക്രീന്ഷോട്ട് കേസില് എസ്ഐടി അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ്. കോഴിക്കോട് റൂറല് എസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘമാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുക.
വടകര സ്റ്റേഷനിലെ എസ്എച്ചഒ ഉള്പ്പെടെ ഏഴ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സംഘത്തിലുണ്ട്. കണ്ണൂര് റേഞ്ച് ഡിഐജി യതീഷ് ചന്ദ്ര അന്വേഷണത്തിന് മേല്നോട്ടം വഹിക്കും.
Content Highlights:
The Home Department has ordered a Special Investigation Team probe into the controversial Kafir screenshot case related to the Vadakara Lok Sabha election. A special team led by the Kozhikode Rural SP and including seven officers, such as the Vadakara station SHO, will investigate the matter. Kannur Range DIG Yatish Chandra will supervise the detailed investigation.