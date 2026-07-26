Kerala
വഞ്ചിയൂരില് യുവാവിനെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തി; പ്രതികള്ക്കായി അന്വേഷണം
കാല്ലപ്പെട്ട വിശാഖും ആക്രമണം നടത്തിയ പ്രദീപും ക്രിമിനല് പശ്ചാത്തലമുള്ളവരാണെന്നും പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു
തിരുവനന്തപുരം | വഞ്ചിയൂര് പാല്ക്കുളങ്ങരയില് യുവാവിനെ കുത്തിക്കൊന്നു. ചമ്പക്കട സ്വദേശി വിശാഖ് ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. അയല്വാസിയായ പ്രദീപ് ആണ് പ്രതി.ഇന്ന് ഉച്ചയോടെയാണ് സംഭവം.വ്യക്തിവൈരാഗ്യമാണ് കൊലപാതകത്തില് കലാശിച്ചത് എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. പ്രദീപിനെ ആക്രമിച്ച കേസില് നേരത്തെ വിശാഖിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. തുടര്ന്ന് ജയിലില് കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഇയാള് അടുത്തിടെയാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്.
ഇതിനുശേഷവും ഇരുവരും തമ്മില് പ്രശ്നങ്ങള് നിലനിന്നിരുന്നു. സംഭവത്തിന് രണ്ട് ദിവസം മുന്പും ഇവര് തമ്മില് വാക്കേറ്റവും തര്ക്കവും ഉണ്ടായിരുന്നതായും പോലീസ് പറയുന്നു.ആക്രമണത്തില് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ വിശാഖിനെ പോലീസെത്തിയാണ് ആശുപത്രിയില് എത്തിച്ചത്. എന്നാല് ജീവന് രക്ഷിക്കാനായില്ല.െ
കാല്ലപ്പെട്ട വിശാഖും ആക്രമണം നടത്തിയ പ്രദീപും ക്രിമിനല് പശ്ചാത്തലമുള്ളവരാണെന്നും പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. സംഭവത്തിന് ശേഷം ഒളിവില് പോയ പ്രതിക്കായി വഞ്ചിയൂര് പോലീസ് അന്വേഷണം ഊര്ജിതമാക്കി. ആക്രമണം നടത്തിയ പ്രദീപിന് ഒപ്പം മൂന്ന് പേര് ഉണ്ടായിരുന്നതായി പോലീസ് പറയുന്നു. ഇവര് ഒരു കാറിലാണ് സംഭവ സ്ഥലത്ത് എത്തിയത്.
Content Highlights: A youth named Visakh was stabbed to death over personal enmity at Palkulangara in Vanchiyoor, Thiruvananthapuram. The key suspect, Pradeep, along with three accomplices who arrived in a car, fled the scene after the attack. Vanchiyoor police have launched an intensive investigation to trace them.