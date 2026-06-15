Kerala
കോഴിക്കോട്ടെ നിപ രോഗിക്ക് ആന്റിബോഡി രണ്ടാം ഡോസ് കൊടുത്തു; ആരോഗ്യപ്രവര്ത്തകയുടെ രണ്ടാം പരിശോധന ഫലവും നെഗറ്റീവ്
സമ്പര്ക്കപ്പട്ടികയില് ഉള്പ്പെട്ട് ക്വാറന്റീനില് കഴിയുകയായിരുന്ന രോഗിയുടെ അടുത്ത ബന്ധു കൂടിയായ ഒരാളെ നിരീക്ഷണത്തിനായി ഇന്ന് മെഡിക്കല് കോളജ് ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു
തിരുവനന്തപുരം | നിപ ബാധിച്ച് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല് കോളജ് ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ച രോഗി വെന്റിലേറ്ററില് തുടരുകയാണെന്നും ഐസിഎംആര് മാനദണ്ഡപ്രകാരം രണ്ടാം ഡോസ് മോണോക്ലോണല് ആന്റിബോഡി രോഗിക്ക് നല്കിയെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ മുരളീധരന്. രോഗബാധിതന്റെ പ്രാഥമിക സമ്പര്ക്കപ്പട്ടികയിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രവര്ത്തകയുടെ രണ്ടാം പരിശോധനാ ഫലവും നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് മന്ത്രി അറിയിച്ചു.
നിരീക്ഷണത്തിനായി ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്ന ഏഴ് പേരില് രോഗിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുക്കളായ രണ്ടുപേരെ ഇന്ന് ഡിസ്ചാര്ജ് ചെയ്തു. ഇവരുടെ പരിശോധനാഫലം നേരത്തേ നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നു.സമ്പര്ക്കപ്പട്ടികയില് ഉള്പ്പെട്ട് ക്വാറന്റീനില് കഴിയുകയായിരുന്ന രോഗിയുടെ അടുത്ത ബന്ധു കൂടിയായ ഒരാളെ നിരീക്ഷണത്തിനായി ഇന്ന് മെഡിക്കല് കോളജ് ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു. നിലവില് ആകെ 6 പേര് ഇപ്പോള് ആശുപത്രിയില് നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ട്. സമ്പര്ക്കപ്പട്ടികയില് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആരോഗ്യ പ്രവര്ത്തകയുടെ സാംപിള് കൂടി ഇന്ന് പരിശോധനയ്ക്കായി അയച്ചു.
നിപ നിരീക്ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി എത്തിയ കേന്ദ്ര സംഘം, രോഗബാധിതന് ആദ്യം ചികിത്സ തേടിയ ഫറോക്കിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില് സന്ദര്ശനം നടത്തി. രോഗബാധ റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്ത രാമനാട്ടുകര മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഡിവിഷന് 5 ലെ 46 വീടുകളില് കൂടി ഇന്ന് ആരോഗ്യ പ്രവര്ത്തകര് സന്ദര്ശിച്ചു.
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The Nipah virus patient in Kozhikode has received a second dose of monoclonal antibody. A key healthcare worker on the contact list has tested negative for the virus again. Currently six individuals remain under medical observation at the hospital.