Connect with us

Kerala

സ്ത്രീകളുടെ ഫോട്ടോകള്‍ മോര്‍ഫ് ചെയ്ത് പ്രചരിപ്പിച്ചു; കോഴിക്കോട് സ്വദേശി അറസ്റ്റില്‍

വെള്ളിപ്പറമ്പ് സ്വദേശി ആറാംകണ്ടത്തില്‍ അശ്വിനെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

Published

Nov 14, 2026 11:48 am |

Last Updated

Nov 14, 2026 11:48 am

കോഴിക്കോട്|സ്ത്രീകളുടെ ഫോട്ടോകള്‍ മോര്‍ഫ് ചെയ്ത് പ്രചരിപ്പിച്ച കേസില്‍ കോഴിക്കോട് സ്വദേശി അറസ്റ്റില്‍. വെള്ളിപ്പറമ്പ് ആറാംകണ്ടത്തില്‍ അശ്വിനെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പ്രതി സ്ത്രീകളുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ മോര്‍ഫ് ചെയ്ത് ഇവരുടെ ബന്ധുക്കള്‍ക്ക് അയച്ചുനല്‍കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് പരാതി.

സംഭവത്തില്‍ ലഭിച്ച പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് അശ്വിനെ പിടികൂടിയത്. കേസില്‍ പോലീസ് തുടര്‍നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചുവരികയാണ്.

Content Highlights: Police arrested a Kozhikode native for morphing women’s photos and sending them to their relatives. The accused, identified as Ashwin from Velliparamba, was taken into custody following a complaint. Further legal proceedings are currently underway in the case.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kozhikode

കാന്തപുരത്തിന്റെ ആത്മകഥ 'വിശ്വാസപൂർവം' കന്നഡ പതിപ്പും ഡോ. ഹകീം അസ്ഹരിയുടെ 'ബെഡ്ടൈം സ്റ്റോറീസും' പ്രകാശിതമായി

Business

ഇന്ത്യയിലെ മുൻനിര യൂറോളജിസ്റ്റ് ഡോ. മോഹൻ കേശവമൂർത്തിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിദഗ്ധ യൂറോളജി ടീം ഇനി മേയ്ത്രയിൽ

Kerala

നെടുമങ്ങാട് മെഡിക്കല്‍ വിദ്യാര്‍ഥിനിക്കെതിരെ ലൈംഗികാതിക്രമം: ഡോക്ടര്‍ക്ക് സസ്‌പെന്‍ഷന്‍

Kerala

നീക്കം തുറന്ന് പറഞ്ഞ് ഉണ്ണിത്താന്‍; കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് ആകാനുള്ള ആഗ്രഹം നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചു

Ongoing News

2027 ഹജ്ജ്: 74 രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള കരാറുകൾ സഊദി പൂർത്തിയാക്കി; ഇന്ത്യയ്ക്ക് 1.75 ലക്ഷം ക്വാട്ട

National

യു ജി സി നെറ്റ് ഉത്തരസൂചികയില്‍ പിഴവ്; ഉത്തരങ്ങള്‍ പുനപ്പരിശോധിക്കാന്‍ ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ്

Kerala

സ്ത്രീകളുടെ ഫോട്ടോകള്‍ മോര്‍ഫ് ചെയ്ത് പ്രചരിപ്പിച്ചു; കോഴിക്കോട് സ്വദേശി അറസ്റ്റില്‍