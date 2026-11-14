Connect with us

Kerala

ഫുട് ബോള്‍ കളിക്കുന്നതിനിടെ 19 കാരന്‍ കുഴഞ്ഞുവീണു മരിച്ചു

പാനൂര്‍ വള്ളങ്ങാട് പെട്രോള്‍ പമ്പിന് സമീപം താമസിക്കുന്ന പാനേന്റവിട ഷാല്‍മിന്‍ സജീവാണ് മരിച്ചത്

Published

Nov 14, 2026 11:47 am |

Last Updated

Nov 14, 2026 11:47 am

കണ്ണൂര്‍: ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യത്തില്‍ അഗ്‌നിവീര്‍ വിഭാഗത്തിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 19 കാരന്‍ ടര്‍ഫില്‍ ഫുട്‌ബോള്‍ കളിക്കുന്നതിനിടെ കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു. പാനൂര്‍ വള്ളങ്ങാട് പെട്രോള്‍ പമ്പിന് സമീപം താമസിക്കുന്ന പാനേന്റവിട ഷാല്‍മിന്‍ സജീവാണ് മരിച്ചത്.

ഫുട്‌ബോള്‍ കളിക്കുന്നതിനിടെ കുഴഞ്ഞുവീണ യുവാവിനെ ഉടന്‍ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായില്ല. സജീവന്റെയും ജിമിഷയുടെയും മകനാണ്. സഹോദരി ഷാന്‍വിയ. സംസ്‌കാരം ഇന്ന് വൈകിട്ട് നാലിന് വീട്ടുവളപ്പില്‍ നടക്കും.

Content Highlights: A 19-year-old youth selected for the Indian Army under the Agniveer scheme died after collapsing while playing football on a turf in Kannur. The deceased, Shalmin Sajeev of Panoor, was rushed to the hospital but could not be saved. His funeral will take place at his residence this evening.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kozhikode

കാന്തപുരത്തിന്റെ ആത്മകഥ 'വിശ്വാസപൂർവം' കന്നഡ പതിപ്പും ഡോ. ഹകീം അസ്ഹരിയുടെ 'ബെഡ്ടൈം സ്റ്റോറീസും' പ്രകാശിതമായി

Business

ഇന്ത്യയിലെ മുൻനിര യൂറോളജിസ്റ്റ് ഡോ. മോഹൻ കേശവമൂർത്തിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിദഗ്ധ യൂറോളജി ടീം ഇനി മേയ്ത്രയിൽ

Kerala

നെടുമങ്ങാട് മെഡിക്കല്‍ വിദ്യാര്‍ഥിനിക്കെതിരെ ലൈംഗികാതിക്രമം: ഡോക്ടര്‍ക്ക് സസ്‌പെന്‍ഷന്‍

Kerala

നീക്കം തുറന്ന് പറഞ്ഞ് ഉണ്ണിത്താന്‍; കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് ആകാനുള്ള ആഗ്രഹം നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചു

Ongoing News

2027 ഹജ്ജ്: 74 രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള കരാറുകൾ സഊദി പൂർത്തിയാക്കി; ഇന്ത്യയ്ക്ക് 1.75 ലക്ഷം ക്വാട്ട

National

യു ജി സി നെറ്റ് ഉത്തരസൂചികയില്‍ പിഴവ്; ഉത്തരങ്ങള്‍ പുനപ്പരിശോധിക്കാന്‍ ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ്

Kerala

സ്ത്രീകളുടെ ഫോട്ടോകള്‍ മോര്‍ഫ് ചെയ്ത് പ്രചരിപ്പിച്ചു; കോഴിക്കോട് സ്വദേശി അറസ്റ്റില്‍