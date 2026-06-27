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Kerala

കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ ട്രാക്ക് മുറിച്ചുകടക്കുന്നതിനിടെ അപകടം; ചികിത്സയിലായിരുന്ന വിദ്യാര്‍ഥി മരിച്ചു

ഇന്നലെ രാവിലെ എട്ടുമണിയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

Published

Jun 27, 2026 4:05 pm |

Last Updated

Jun 27, 2026 4:05 pm

കോഴിക്കോട്| റെയിൽവേ ട്രാക്ക് മുറിച്ചുകടക്കുന്നതിനിടെ ട്രെയിന്‍ തട്ടി ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന വിദ്യാര്‍ഥി മരിച്ചു. കോഴിക്കോട് വെസ്റ്റ് കണ്ണഞ്ചേരി സ്വദേശി കുഞ്ഞീരിയമ്പലത്ത് അഹമ്മദ് കോയയുടെ മകന്‍ ഫൈസാന്‍ (8) ആണ് മരിച്ചത്. ഇന്നലെ രാവിലെ എട്ടുമണിയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

വീടിന് സമീപത്ത് വെച്ചാണ് ഫൈസാനെ ട്രെയിന്‍ തട്ടിയത്. യശ്വന്ത്പൂര്‍- കണ്ണൂര്‍ എക്സ്പ്രസാണ് കുട്ടിയെ ഇടിച്ചത്. കടയിലേക്ക് പോകാനായി പാളം മറികടക്കുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം.

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Content Highlights:
An eight-year-old boy named Faizan died after being hit by a train in Kozhikode. The accident occurred near his house in West Kannanchery while he was crossing the tracks to go to a shop. He was struck by the Yashwantpur-Kannur Express and succumbed to his severe injuries while undergoing treatment.

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