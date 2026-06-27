Connect with us

Kerala

തൃശൂരിൽ എലിപ്പനി ബാധിച്ച് യുവാവ് മരിച്ചു

തിങ്കളാഴ്ച മുതല്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയില്‍ തുടരുകയായിരുന്നു വൈശാഖ്.

Published

Jun 27, 2026 4:44 pm |

Last Updated

Jun 27, 2026 4:44 pm

തൃശൂര്‍| തൃശൂര്‍ അരിമ്പൂരില്‍ എലിപ്പനി ബാധിച്ച് യുവാവ് മരിച്ചു. വെളുത്തൂര്‍ സ്വദേശി വൈശാഖാണ്(36) മരിച്ചത്. ഉച്ചയോടെ തൃശൂര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയില്‍ വെച്ചാണ് മരണം. എലിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് തിങ്കളാഴ്ച മുതല്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയില്‍ തുടരുകയായിരുന്നു വൈശാഖ്. പെയിന്റിങ് തൊഴിലാളിയാണ് വൈശാഖ.

Content Highlights:
A 36-year-old man named Vaishakh from Veluthur in Arimpur, Thrissur passed away due to leptospirosis. He was a painting worker by profession and had been undergoing treatment at the Thrissur Medical College Hospital since Monday after testing positive for rat fever. His death occurred on Saturday afternoon.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്നത് വൻ അഴിമതി; അന്വേഷണം വേണമെന്ന് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി

Editors Pick

നിങ്ങൾ ഒരു Genius ആണോ? സ്വയം തിരിച്ചറിയാൻ ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കൂ...

National

'വീട്ടുകാരോട് പറയുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പം കൊലപ്പെടുത്തുന്നത്'; പ്രതിശ്രുത വരനെ കൊക്കയിൽ തള്ളി കൊന്ന യുവതിയുടെ ഞെട്ടിക്കുന്ന മൊഴി

Ongoing News

മർകസ് ഐ ടി ഐയിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിച്ചു

Kerala

കീം പരീക്ഷയിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് തിളക്കവുമായി റോഷൻ രാജു; കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ട് നേടിയ വിജയം

Kerala

തൃശൂരിൽ എലിപ്പനി ബാധിച്ച് യുവാവ് മരിച്ചു

Kerala

'അത് അവധിയെക്കുറിച്ചല്ല, മുറിഞ്ഞുപോയ സംസാരമാണ് വാര്‍ത്തയാക്കിയത്'; വള്ളംകളി വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പിന്തുണയുമായി കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി