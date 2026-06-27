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International

വെടിനിർത്തൽ വിഫലം; ഇറാനിൽ സൈനിക ആക്രമണം നടത്തി അമേരിക്ക; തിരിച്ചടിയെന്ന് വിശദീകരണം

ഇറാനിയൻ മിസൈൽ, ഡ്രോൺ സംഭരണ ​​കേന്ദ്രങ്ങളിലും തീരദേശ റഡാർ സ്ഥാനങ്ങളിലുമാണ് യുഎസ് സൈന്യം ആക്രമണം നടത്തിയത്.

Published

Jun 27, 2026 10:27 am |

Last Updated

Jun 27, 2026 10:48 am

ടെഹ്റാൻ | ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ വെച്ച് ചരക്കുകപ്പലിന് നേരെ ഉണ്ടായ ഇറാന്റെ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിന് തിരിച്ചടിയായി അമേരിക്ക ഇറാനിൽ സൈനിക ആക്രമണം നടത്തി (US Iran Conflict). ഇറാനിയൻ മിസൈൽ, ഡ്രോൺ സംഭരണ ​​കേന്ദ്രങ്ങളിലും തീരദേശ റഡാർ സ്ഥാനങ്ങളിലുമാണ് യുഎസ് സൈന്യം ആക്രമണം നടത്തിയത്. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഒപ്പുവെച്ച താൽക്കാലിക വെടിനിർത്തൽ കരാർ (US Iran peace deal) ലംഘിച്ചതായി ഇരുകൂട്ടരും പരസ്പരം ആരോപിച്ചാണ് ആക്രമണം.

കരാർ പ്രകാരം ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ കപ്പൽ ഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കാൻ തങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്ന് ഇറാൻ റെവല്യൂഷനറി ഗാർഡ് അവകാശപ്പെട്ടു. യുഎസ് പ്രകോപനം സൃഷ്ടിച്ച് കരാർ ലംഘിച്ചതായും അവർ ആരോപിച്ചു. ദക്ഷിണ ഇറാനിലെ സിരിക്കിലെ ഒരു പിയറിന് സമീപം പ്രൊജക്റ്റൈൽ പതിച്ചതായി ഇറാൻ അറിയിച്ചു. ഇതിന് മറുപടിയായി മേഖലയിലെ യുഎസ് സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ നാവികസേന ആക്രമണം നടത്തിയെങ്കിലും നാശനഷ്ടങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല. സിരിക് തുറമുഖത്തിന് നാശനഷ്ടമൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പ്രവർത്തനം സാധാരണ നിലയിലാണെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

ഫയൽ ചിത്രം

അമേരിക്ക വെടിനിർത്തൽ കരാർ പാലിച്ചതായും എന്നാൽ അക്രമത്തെ അക്രമം കൊണ്ട് നേരിടുമെന്നും യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെഡി വാൻസ് എക്സിൽ കുറിച്ചു. ഇറാൻ കരാർ ലംഘിച്ചതായി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും കുറ്റപ്പെടുത്തി.

Also Readഅമേരിക്കൻ മധ്യസ്ഥതയിൽ ചർച്ച; ഇസ്റാഈലും ലബനാനും പ്രാഥമിക കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചു അതേസമയം, ഇസ്രായേലും ലബനാനും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇരുരാജ്യങ്ങളും താൽക്കാലിക കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചു. ഹിസ്ബുള്ള നിരായുധീകരിക്കപ്പെടാനും ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തെ പിൻവലിക്കാനും ഈ കരാർ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും സഹകരിക്കില്ലെന്ന് ഹിസ്ബുള്ള വ്യക്തമാക്കി.

ആക്രമണത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ എണ്ണവില (Oil price) മൂന്ന് ശതമാനത്തോളം ഇടിഞ്ഞിരുന്നു. സൗദി അരാംകോയുടെ റാസ് തനൂറ ടെർമിനലിൽ നാല് മാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം അസംസ്കൃത എണ്ണ കയറ്റുമതി പുനരാരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

 

Content Highlights

The US military launched airstrikes against Iran in response to a drone attack on a cargo ship in the Strait of Hormuz. Both nations accused each other of violating the recently signed ceasefire agreement. Meanwhile, Israel and Lebanon signed a tentative deal to end their fighting.

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