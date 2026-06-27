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അമേരിക്കൻ മധ്യസ്ഥതയിൽ ചർച്ച; ഇസ്റാഈലും ലബനാനും പ്രാഥമിക കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചു
ഹിസ്ബുല്ല ആയുധം താഴെവെച്ചില്ലെങ്കിൽ തെക്കൻ ലബനാൻ കൈവശം വെക്കുന്നത് തുടരാൻ ഇസ്റാഈൽ സേനയ്ക്ക് കരാർ അനുമതി നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് ഇസ്റാഈൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെന്യാമിൻ നെതന്യാഹു
വാഷിങ്ടൺ | യു എസ് മധ്യസ്ഥതയിൽ നടന്ന ചർച്ചകൾക്കൊടുവിൽ ഇസ്റാഈലും ലബനാനും തമ്മിൽ പ്രാഥമിക ചട്ടക്കൂട് കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചു. ഇസ്റാഈലും ഇറാൻ പിന്തുണയുള്ള ഹിസ്ബുല്ല പോരാളികളും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് വാഷിങ്ടണിലെ സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വെച്ചാണ് ത്രികക്ഷി രേഖയിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും ഒപ്പുവെച്ചത്. ലബനാൻ അംബാസഡർ നാദ മുഅവ്വദും ഇസ്റാഈൽ അംബാസഡർ യെഹിയേൽ ലെയ്റ്ററും യു എസ്സും ചേർന്നാണ് രേഖകളിൽ ഒപ്പിട്ടത്. ഇരുപക്ഷവും ഈ കരാറിനെ ഒരു പ്രാരംഭ ഘട്ടമായാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്.
ഹിസ്ബുല്ല ആയുധം താഴെവെച്ചില്ലെങ്കിൽ തെക്കൻ ലബനാൻ കൈവശം വെക്കുന്നത് തുടരാൻ ഇസ്റാഈൽ സേനയ്ക്ക് കരാർ അനുമതി നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് ഇസ്റാഈൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെന്യാമിൻ നെതന്യാഹു പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. പ്രയാസകരമെങ്കിലും അത്യാവശ്യമായ ഒരു യാത്രയുടെ ആദ്യപടിയാണിതെന്ന് യു എസ് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ആന്റണി ബ്ലിങ്കൻ വ്യക്തമാക്കി. ഒരു ത്രികക്ഷി ‘മിലിട്ടറി കോർഡിനേഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഫോർ ലബനാൻ’ രൂപീകരിച്ച് കരാർ നടപ്പാക്കാൻ യു എസ് സൗകര്യമൊരുക്കുമെന്നും യു എന്നിന്റെ ഏകോപനത്തോടെ 100 മില്യൺ ഡോളറിന്റെ അടിയന്തര മാനുഷിക സഹായം നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. കൂടാതെ ലബനാൻ സായുധ സേനയുടെ ശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി 30 മില്യൺ ഡോളറിലധികം തുക നൽകുമെന്നും യു എസ് വ്യക്തമാക്കി.
യു എസ്സും ഇസ്റാഈലും ഇറാനെ ആക്രമിച്ചതിന് പിന്നാലെ മാർച്ച് രണ്ടിന് ഹിസ്ബുല്ല ഇസ്റാഈലിന് നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയതോടെയാണ് ഇരുവിഭാഗവും തമ്മിൽ സംഘർഷം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത്. തുടർന്നുണ്ടായ ഇസ്റാഈൽ വ്യോമ-കര can ആക്രമണങ്ങളിൽ ലബനാനിൽ 4000-ത്തിലധികം ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും ഒരു ദശലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ പലായനം ചെയ്യേണ്ടിവരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലബനാനിന്റെ പരമാധികാരം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിലേക്കുള്ള ആദ്യപടിയാണിതെന്ന് ലബനാൻ അംബാസഡർ നാദ മുഅവ്വദ് പറഞ്ഞു. ഇറാനും ഹിസ്ബുല്ലയും പുറത്തായെന്നും ഇസ്റാഈലും ലബനാനും തമ്മിലുള്ള സമാധാനത്തിന്റെ പാത തുറന്നുവെന്നും ഇസ്റാഈൽ അംബാസഡർ ലെയ്റ്റർ അവകാശപ്പെട്ടു.
തെക്കൻ ലബനാനിൽ നിന്ന് ഇസ്റാഈൽ സൈന്യം പിൻവാങ്ങുന്ന രണ്ട് പൈലറ്റ് സോണുകളിൽ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാൻ ലബനാൻ സൈന്യത്തിന് ഈ കരാർ അനുമതി നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് നെതന്യാഹു വ്യക്തമാക്കി. വടക്കൻ ഇസ്റാഈലിന് നേരെയുള്ള ഹിസ്ബുല്ല ആക്രമണങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ തങ്ങളുടെ സൈന്യത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാവുന്ന സുരക്ഷാ മേഖല അല്ലെങ്കിൽ ബഫർ സോൺ എന്നാണ് ഇസ്റാഈൽ ഈ പ്രദേശത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അതേസമയം, പരമാധികാരത്തിൽ മറ്റ് പങ്കാളികളില്ലാതെ ലബനൻകാർക്ക് പൂർണ്ണമായും സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെട്ട ഭൂമിയിലേക്കും പുനർനിർമ്മിച്ച വീടുകളിലേക്കും മടങ്ങാൻ കരാർ അനുവദിക്കണമെന്ന് ലബനാൻ പ്രസിഡന്റ് മിഷേൽ ഔൻ പറഞ്ഞു. ഹിസ്ബുല്ല തങ്ങളുടെ ഭാഗത്തെ മരണസംഖ്യ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും ആയിരക്കണക്കിന് പോരാളികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
വെടിനിർത്തൽ നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും സംഘർഷ മേഖലയിൽ അക്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. തങ്ങൾ കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രദേശത്തിന് സമീപം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഏഴ് ഹിസ്ബുല്ല അംഗങ്ങളെ വധിച്ചതായി ഇസ്റാഈൽ സൈന്യം അവകാശപ്പെട്ടു. യു എസ് പിന്തുണയോടെ ആഭ്യന്തരയുദ്ധത്തിലേക്ക് പോയില്ലെങ്കിൽ ലബനാൻ അധികാരികൾക്ക് ഈ കരാർ നടപ്പാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഹിസ്ബുല്ല എം പി ഹസ്സൻ ഫദ്ലല്ല പ്രതികരിച്ചു.
Also Readവെടിനിർത്തൽ വിഫലം; ഇറാനിൽ സൈനിക ആക്രമണം നടത്തി അമേരിക്ക; തിരിച്ചടിയെന്ന് വിശദീകരണം തങ്ങൾ ആയുധങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കുമെന്നും അധികൃതരുടെ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതകൾ നടപ്പാക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇതിനിടെ, തെക്കൻ ലബനാൻ പട്ടണമായ മൻസൂരിയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുപോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇസ്റാഈൽ വ്യോമസേന ലഘുലേഖകൾ വിതരണം ചെയ്തു. വെടിനിർത്തലിന് ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് ഇത്തരമൊരു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്. മൻസൂരി പ്രദേശം തങ്ങളുടെ സുരക്ഷാ മേഖലയിലാണെന്നും ആളുകൾക്ക് പരിക്കേൽക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണിതെന്നുമാണ് ഇസ്റാഈൽ മിലിട്ടറി വക്താവ് ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ചത്.
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Israel and Lebanon signed an initial framework agreement in Washington following US-mediated talks to end fighting. While Israeli PM Netanyahu stated it allows forces to remain if Hezbollah disarms, Lebanon aims for restored sovereignty. Meanwhile, tension persists as Israel dropped evacuation leaflets over Mansouri.