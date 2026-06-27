Kerala
തിരുവനന്തപുരത്ത് വാടക വീട്ടില് യുവതി മരിച്ച നിലയില്; ഭർത്താവിന്റെ പീഡനമെന്ന് പരാതി
ഒന്നരവര്ഷം മുന്പായിരുന്നു ആരതിയുടേയും അതുലിന്റേയും വിവാഹം കഴിഞ്ഞത്.
തിരുവനന്തപുരം| ആറ്റുകാലില് ഭര്തൃപീഡനത്തെ തുടര്ന്ന് യുവതി ജീവനൊടുക്കി. വര്ക്കല സ്വദേശിനി ആരതി(26)യെയാണ് വാടകവീട്ടില് മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തിയത്. ഭര്ത്താവിന്റെ പീഡനത്തെ തുടര്ന്നാണ് യുവതി ജീവനൊടുക്കിയതെന്ന് കുടുംബം ആരോപിച്ചു.
ഒന്നരവര്ഷം മുന്പായിരുന്നു ആരതിയുടേയും അതുലിന്റേയും വിവാഹം കഴിഞ്ഞത്. ഇരുവരും തമ്മില് വഴക്ക് പതിവായിരുന്നുവെന്ന് ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും പറയുന്നു. വിവാഹസമയത്ത് നല്കിയ 50 പവന് സ്വര്ണം അതുല് പല ഘട്ടങ്ങളിലായി പണയം വെച്ചതും പണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പീഡനവും കുടുംബപ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് കാരണമായി.
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Content Highlights:
A 26-year-old woman named Aarathi from Varkala committed suicide in a rented house in Attukal. Her family alleged that severe physical harassment and dowry torture by her husband Atul led to the suicide. Atul had reportedly mortgaged her wedding gold and assaulted her prior to the incident.