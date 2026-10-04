Kerala
കൊല്ലം ചവറയില് യുവാവിനെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തി; പ്രതി കസ്റ്റഡിയില്
ചവറ സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ബിലാല് ആണ് മരിച്ചത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതി ശിവരാജിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
കൊല്ലം | ചവറയില് കുത്തേറ്റ് യുവാവ് മരിച്ചു. ചവറ സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ബിലാല് ആണ് മരിച്ചത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതി ശിവരാജിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
മുന് വൈരാഗ്യമാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് പോലീസ് സംശയിക്കുന്നത്.
പോലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Content Highlights:
A young man was stabbed to death during an altercation at Chavara in Kollam district. Following the incident, local police launched a swift investigation and took the suspect into custody. Authorities are currently questioning the accused to determine the exact motive behind the crime.
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Kerala
കൊല്ലം ചവറയില് യുവാവിനെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തി; പ്രതി കസ്റ്റഡിയില്
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