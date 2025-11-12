Connect with us

Kerala

2026ല്‍ കണ്ടിരിക്കേണ്ട വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ഇടം നേടി കൊച്ചി; കേരളത്തിന് ലഭിച്ച ആഗോള അംഗീകാരമെന്ന് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ്

പട്ടികയില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ള ഏക ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ് കൊച്ചി

Published

Nov 12, 2025 12:19 pm |

Last Updated

Nov 12, 2025 12:19 pm

കൊച്ചി |  അടുത്ത വര്‍ഷം നിര്‍ബന്ധമായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ ഇടം പിടിച്ച് കൊച്ചി നഗരവും ഏറ്റവും വലിയ ട്രാവല്‍ ഏജന്‍സിയായ ബുക്കിംഗ് ഡോട്ട് കോം തയ്യാറാക്കിയ പത്ത് ട്രെന്‍ഡിംഗ് ഡെസ്റ്റിനേഷനുകളുടെ പട്ടികയിലാണ് കൊച്ചിയും ഉള്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പട്ടികയില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ള ഏക ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ് കൊച്ചി.

കേരളത്തിന് ലഭിച്ച ആഗോള അംഗീകാരമാണിതെന്ന് മന്ത്രി പിഎ മുഹമ്മദ് റിയാസ് പ്രതികരിച്ചു. ലോക ടൂറിസം ഭൂപടത്തില്‍ കേരള ടൂറിസത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന നേട്ടം ടൂറിസം വളര്‍ച്ചയ്ക്ക് ഗുണകരമാകുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

കോട്ടയത്ത് യുവതിക്ക് ക്രൂരമര്‍ദ്ദനം; ഭര്‍ത്താവ് ഒളിവില്‍

Kerala

പിഎം ശ്രീ: ഉറപ്പ് പാലിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കില്‍ അപ്പോള്‍ കാണാം, കേന്ദ്രത്തിന് കത്തയക്കാന്‍ അനന്തമായ കാത്തിരിപ്പില്ല; ബിനോയ് വിശ്വം

Kerala

കോഴിക്കോട് പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്ന് മൂന്ന് പെണ്‍കുട്ടികളെ കാണാതായി; അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു

Saudi Arabia

ഡോ. ഷംഷീർ വയലിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അൽമസാർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഐപിഒയ്ക്ക് സഊദി അറേബ്യയിൽ മികച്ച പ്രതികരണം; 102.9 മടങ്ങ് ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ

National

ഡേറ്റിങ് ആപ്പില്‍ പരിചയപ്പെട്ട യുവതിയില്‍ നിന്ന് ആഭരണവും പണവും കവര്‍ന്നു; ഡിവൈഎസ്പിയുടെ മകന്‍ അറസ്റ്റില്‍

Kerala

2026ല്‍ കണ്ടിരിക്കേണ്ട വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ഇടം നേടി കൊച്ചി; കേരളത്തിന് ലഭിച്ച ആഗോള അംഗീകാരമെന്ന് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ്

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണ്ണക്കൊള്ള കേസില്‍ അഴിമതി നിരോധന വകുപ്പ് ചേര്‍ത്തു